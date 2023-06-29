Марго Робби вышла в свет в барби-платье от Moschino за 1600 долларов

Актриса продолжает промо-тур, продвигая свой новый фильм "Барби".

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Марго Робби занимается продвижением своего нового фильма "Барби" и буквально каждый день демонстрирует новые кукольные образы. Так, недавно она вышла в свет в платье с клубничным принтом. Об этом пишет Daily Mail.

В этом наряде актриса продемонстрировала весь гламур 1960-х. Актриса выбрала платье от Moschino за 1694 доллара из коллекции 2019 года. Сейчас актеры фильма "Барби" находятся в Австралии и отлично проводят время в пляжном клубе Icebergs в Бонди-Бич.

Свой образ 31-летняя актрисы дополнила белыми солнцезащитными очками и сделала высокий хвост с мягкими локонами.

Образы Марго Робби

Двукратная номинантка на премию "Оскар" дополнила свой образ бриллиантовыми серьгами и белой сумкой.

Место проведения презентации преобразилось благодаря слову "Барби", напечатанному на культовом бассейне Bondi Icebergs.

Марго прибыла в Сидней в среду со своим мужем Томом Акерли и партнершей по фильму Америкой Феррера.

Режиссер фильма Грета Гервиг, написала сценарий для фильма вместе со своим давним партнером Ноем Баумбахом.

Как сказано в пресс-релизе, "Барби" – это "чудесная история о кукле, которую изгнали из игрушечного общества за то, что она недостаточно совершенна. И она отправляется в реальный мир за приключениями".

Обладатель "Оскара" Райан Гослинг играет Кена, бойфренда Барби, а Уилл Феррелл играет генерального директора компании по производству игрушек, напоминающую Mattel.

Также для промо-тура в Австралии Марго Робби примерила полосатое черно-белое платье от Herve Leger, повторив культовый образ первой куклы Барби, которая продавалась в черно-белом купальнике, солнцезащитных очках и черных туфельках.

Модные барби-образы Марго Робби в Австралии

Напомним, ранее Марго Робби вышла в свет в ярко-желтом костюме Chanel, а до этого провела экскурсию по домику Барби из фильма.

А пока фанаты ждут премьеры, которая состоится 20 июля, они могут попытать счастья и попробовать снять розовый дом Барби, который находится в Малибу. Копия кукольного дома находится в частном владении.