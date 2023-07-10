Дуа Липа без бюстгальтера под прозрачным платьем пришла на премьеру "Барби"

Откровенное платье явно отодвигает на задний план внимание к премьере "Барби".

27-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала роскошную фигуру в откровенном платье, появившись на звездной премьере "Барби" в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

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Красавица-брюнетка присоединилась к актерскому составу фильма в Shrine Auditorium. Дуа Липа излучала уверенность в очень простом, но пикантном образе. Обладательница "Грэмми" вышла на блестящую розовую дорожку в кольчужном платье без рукавов. Прозрачный наряд показал, что Липа решила надеть под него только белое нижнее белье. Платье имело глубокий вырез спереди, а также глубокий вырез сзади, который она продемонстрировала, позируя перед камерами.

Она дополнила ансамбль парой блестящих серебристых туфель с закрытым носком, серебряными сережками и сверкающим ожерельем со стразами. Певица украсила каждую руку серебряными кольцами, чтобы они соответствовали цветовой гамме ее наряда.

Наряду со специальным эпизодическим появлением в роли синеволосой Барби русалки в грядущей фэнтезийной комедии, Дуа также получила возможность написать музыку для саундтрека к фильму.

Также Фокус писал, что Марго Робби отказалась от розового и воссоздала винтажный образ Барби 1960 года для премьеры в Лос-Анджелесе.