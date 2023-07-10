Вес не уходит. Эндокринолог назвала 5 причин, почему не получается похудеть

Вы занимаетесь в спортзале, соблюдаете диету, пьете много воды, а цифры на весах не меняются? Почему не уходит вес, какие заболевания могут быть причиной лишних кг и как от них избавиться раз и навсегда, Фокусу рассказывает врач-эндокринолог Ксения Марченко.

Стройным быть модно, борьба за идеальную фигуру — вечная тема, которая волнует одинаково как мужчин, так и женщин. Однако не всегда снижение веса актуально для человека именно из-за фактора внешности, большинство стремятся быть в форме ради здоровья, а красивое стройное тело получают бонусом.

Кому-то удается похудеть и привести себя в форму после отпуска или праздников довольно просто, а кому-то не помогают даже титанические усилия и ограничения. Почему так происходит рассказала врач-эндокринолог Ксения Марченко.

"Очень много людей приходят к эндокринологу, пытаясь найти то состояние, которое привело к набору веса или с вопросом "почему я не могу похудеть?". Но в основном врач-эндокринолог консультирует людей с ожирением и избыточным весом именно для того, чтобы выявить последствия этого лишнего веса", — говорит Ксения Марченко.

Последствия ожирения и лишнего веса

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К последствиям ожирения и лишнего веса можно отнести:

предиабет или сахарный диабет;

дислепидимию — нарушение холестерина;

гипертоническая болезнь — повышенное артериальное давление.

Это все называется метаболическим синдромом, потому что по большей части причиной эндокринного ожирения является всего 2% от всех причин набора веса. К этим 2% по статистике относятся:

Гипотиреоз — нарушение работы щитовидной железы.

Гиперкортицизм — аденома надпочечника, которая чрезмерно вырабатывает гормон кортизол.

Гормоноактивная аденома гипофиза — избыточная выработка пролактина или гормона роста (соматотропного гормона).

"Эндокринные проблемы — это всего лишь 2 % от других причин набора веса. И в принципе, что гиперкортицизм, что аденома гипофиза — это очень редкие заболевания. Чаще всего мы имеем дело именно с гипотиреозом, но для его выявления достаточно сдать анализ на ТТГ, поэтому каждый человек, который имеет лишний вес, несмотря на возраст и пол, чтобы исключить гипотиреоз, может сдать этот анализ самостоятельно", — говорит врач.

Какие причины лишнего веса?

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Какие же причины набора веса в остальных 98% случаев? Конечно, это наш образ жизни. Многие люди просто не осознают того, что в течение суток потребляют очень много калорий, поэтому и появляется избыточный вес. Если вы потребляете слишком много калорий, которые не расходуются на энергию, то они превращаются в жир и откладываются в запас.

"На консультациях я замечаю, что многие люди думают, что существует пища, от которой мы набираем вес и та, от которой мы худеем. Поэтому сейчас существует очень множество мифов по этому поводу и очень много диет. Но все диеты дают кратковременный результат. Ведь главное на что мы должны ориентироваться, это — здоровое питание, поэтому перед тем, как вы будете очередной раз садиться на диету, задайте себе вопрос: "буду ли я так питаться постоянно?" — советует Ксения Марченко.

Если ваш ответ "нет", то не стоит даже экспериментировать с разнообразными диетами, ведь после того, как вы вернетесь к своему привычному питанию — снова наберете потерян вес, а иногда даже и больше

Поэтому сегодня все медицинские ассоциации говорят о том, что рацион должен быть здоровым, сбалансированным и разнообразным, а также должна учитываться необходимая калорийность, исходя из физической нагрузки и образа жизни конкретного человека. Потому что даже при потреблении здоровой пищи, можно выходить за пределы калорийности и набирать вес.

Почему не получается худеть

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Еда — это не только источник энергии, питательных веществ, витаминов и минералов, она выполняет еще психологическую функцию. И очень часто именно этот фактор становится причиной, почему человек не может похудеть раз и навсегда и не может получить результат в долгосрочной перспективе.

"Когда нам грустно, — мы едим, когда нам нечем заняться и мы сидим дома без дела — мы едим. Бывает и наоборот, когда мы так заняты работой, домом и семьей, что у нас не хватает эмоций и впечатлений, поэтому мы их начинаем получать именно через пищу", — подчеркивает эндокринолог Ксения Марченко.

Если человек стремится навсегда избавиться от лишних килограммов, самым правильным вариантом является работа с группой специалистов. Это эндокринолог, который найдет следствие лишнего веса, врач-диетолог, который порекомендует правильное питание и будет отслеживать выполнение рекомендаций (или нутрициолог) и психолог или специалист по расстройствам пищевого поведения (РПП).

"Разница между диетологом и нутрициологом в том, что нутрициолог не имеет медицинского образования, но эти специалисты так же могут помогать в коррекции питания", — отмечает врач.

Это не ваше желание

Когда вам навязывают идею о том, что нужно похудеть, результата не будет. Когда этого хотят ваши родители, муж, или кто-то другой, трудно будет изменить свой образ жизни и выработать новые привычки. Это должно быть ВАШЕ желание. Чтобы найти мотивацию, вы можете выписать на листочке преимущества похудения: что будет, если вы похудеете. Возможно, в этих ответах найдется то, что заставит вас действительно захотеть этого и дойти до цели.

Постоянные диеты

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"Забудьте о диетах. Ну не работают они в долгосрочном результате. Мало того, жесткие диеты снижают обмен веществ, вот почему когда-то вы худели на диетах, а сейчас с каждым разом все сложнее и сложнее" — говорит Ксения Марченко.

Диеты дают краткосрочный результат и соответственно, когда человек перестает их придерживаться и возвращается к привычному рациону, вес возвращается. Если вы хотите похудеть и поддерживать здоровый комфортный вес, диеты только навредят.

Нереальные цели

"Если у вас 30 лишних килограммов, которые вы наели за всю жизнь, почему вы решили, что сбросить их можно быстро? Кому-то нужен год, кому-то гораздо больше времени. И это нормально! Эффект плато наступает у всех, но выдерживают только те, кто не сдается и продолжает идти к своей цели", — говорит эндокринолог.

Отсутствие поддержки близких

Поддержка и помощь — очень важная вещь в борьбе с лишним весом. Когда ее нет, а наоборот, есть только насмешки и стремление разрушить все ваши попытки, это демотивирует.

"Когда в семье один хочет похудеть, а другой говорит "зачем оно тебе надо", то как вы понимаете, мотивация рано или поздно заканчивается" — отмечает Ксения Марченко

Психологическая зависимость от еды

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Как мы уже отмечали, еда — это не только источник энергии и макронутриентов. Еда выполняет психологическую функцию, не менее важную, чем другие функции. "Еда — это способ получить удовольствие. Поэтому зависимость от еды это то, что встречается чаще всего, поэтому как и зависимость от курения и злоупотребления алкоголем, требует лечения. Многие обращаются к психологам, или специалистам по расстройствам пищевого поведения? К сожалению, нет!" — говорит врач

Чем больше в течение жизни вы экспериментируете с весом — худеете, потом набираете, потом снова худеете, — тем сложнее с каждым годом будет контролировать и сбрасывать этот вес. В организме формируется метаболическая память, поэтому он будет пытаться снова набрать максимальный вес. Такие качели — большой стресс для организма, поэтому в дальнейшем будет все труднее получить комфортный вес.

Какие анализы сдать, чтобы выявить причину лишнего веса?

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Анализ на ТТГ

Биохимия крови

Биохимия печеночные пробы

Биохимия почечные пробы,

Липидограмма,

Глюкоза крови

Гликированный гемоглобин.

Эти анализы покажут есть ли последствия от лишнего веса для вашего здоровья, так называемый, метаболический синдром: — предиабет или сахарный диабет 2 типа, гипертоническая болезнь, высокий холестерин.

Напомним, выбирайте перекусы, которые не навредят вашей фигуре и здоровью

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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