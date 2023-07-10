Вес не уходит. Эндокринолог назвала 5 причин, почему не получается похудеть
Вы занимаетесь в спортзале, соблюдаете диету, пьете много воды, а цифры на весах не меняются? Почему не уходит вес, какие заболевания могут быть причиной лишних кг и как от них избавиться раз и навсегда, Фокусу рассказывает врач-эндокринолог Ксения Марченко.
Стройным быть модно, борьба за идеальную фигуру — вечная тема, которая волнует одинаково как мужчин, так и женщин. Однако не всегда снижение веса актуально для человека именно из-за фактора внешности, большинство стремятся быть в форме ради здоровья, а красивое стройное тело получают бонусом.
Кому-то удается похудеть и привести себя в форму после отпуска или праздников довольно просто, а кому-то не помогают даже титанические усилия и ограничения. Почему так происходит рассказала врач-эндокринолог Ксения Марченко.
"Очень много людей приходят к эндокринологу, пытаясь найти то состояние, которое привело к набору веса или с вопросом "почему я не могу похудеть?". Но в основном врач-эндокринолог консультирует людей с ожирением и избыточным весом именно для того, чтобы выявить последствия этого лишнего веса", — говорит Ксения Марченко.
Последствия ожирения и лишнего веса
К последствиям ожирения и лишнего веса можно отнести:
- предиабет или сахарный диабет;
- дислепидимию — нарушение холестерина;
- гипертоническая болезнь — повышенное артериальное давление.
Это все называется метаболическим синдромом, потому что по большей части причиной эндокринного ожирения является всего 2% от всех причин набора веса. К этим 2% по статистике относятся:
Гипотиреоз — нарушение работы щитовидной железы.
Гиперкортицизм — аденома надпочечника, которая чрезмерно вырабатывает гормон кортизол.
Гормоноактивная аденома гипофиза — избыточная выработка пролактина или гормона роста (соматотропного гормона).
"Эндокринные проблемы — это всего лишь 2 % от других причин набора веса. И в принципе, что гиперкортицизм, что аденома гипофиза — это очень редкие заболевания. Чаще всего мы имеем дело именно с гипотиреозом, но для его выявления достаточно сдать анализ на ТТГ, поэтому каждый человек, который имеет лишний вес, несмотря на возраст и пол, чтобы исключить гипотиреоз, может сдать этот анализ самостоятельно", — говорит врач.
Какие причины лишнего веса?
Какие же причины набора веса в остальных 98% случаев? Конечно, это наш образ жизни. Многие люди просто не осознают того, что в течение суток потребляют очень много калорий, поэтому и появляется избыточный вес. Если вы потребляете слишком много калорий, которые не расходуются на энергию, то они превращаются в жир и откладываются в запас.
"На консультациях я замечаю, что многие люди думают, что существует пища, от которой мы набираем вес и та, от которой мы худеем. Поэтому сейчас существует очень множество мифов по этому поводу и очень много диет. Но все диеты дают кратковременный результат. Ведь главное на что мы должны ориентироваться, это — здоровое питание, поэтому перед тем, как вы будете очередной раз садиться на диету, задайте себе вопрос: "буду ли я так питаться постоянно?" — советует Ксения Марченко.
Если ваш ответ "нет", то не стоит даже экспериментировать с разнообразными диетами, ведь после того, как вы вернетесь к своему привычному питанию — снова наберете потерян вес, а иногда даже и больше
Поэтому сегодня все медицинские ассоциации говорят о том, что рацион должен быть здоровым, сбалансированным и разнообразным, а также должна учитываться необходимая калорийность, исходя из физической нагрузки и образа жизни конкретного человека. Потому что даже при потреблении здоровой пищи, можно выходить за пределы калорийности и набирать вес.
Почему не получается худеть
Еда — это не только источник энергии, питательных веществ, витаминов и минералов, она выполняет еще психологическую функцию. И очень часто именно этот фактор становится причиной, почему человек не может похудеть раз и навсегда и не может получить результат в долгосрочной перспективе.
"Когда нам грустно, — мы едим, когда нам нечем заняться и мы сидим дома без дела — мы едим. Бывает и наоборот, когда мы так заняты работой, домом и семьей, что у нас не хватает эмоций и впечатлений, поэтому мы их начинаем получать именно через пищу", — подчеркивает эндокринолог Ксения Марченко.
Если человек стремится навсегда избавиться от лишних килограммов, самым правильным вариантом является работа с группой специалистов. Это эндокринолог, который найдет следствие лишнего веса, врач-диетолог, который порекомендует правильное питание и будет отслеживать выполнение рекомендаций (или нутрициолог) и психолог или специалист по расстройствам пищевого поведения (РПП).
"Разница между диетологом и нутрициологом в том, что нутрициолог не имеет медицинского образования, но эти специалисты так же могут помогать в коррекции питания", — отмечает врач.
Это не ваше желание
Когда вам навязывают идею о том, что нужно похудеть, результата не будет. Когда этого хотят ваши родители, муж, или кто-то другой, трудно будет изменить свой образ жизни и выработать новые привычки. Это должно быть ВАШЕ желание. Чтобы найти мотивацию, вы можете выписать на листочке преимущества похудения: что будет, если вы похудеете. Возможно, в этих ответах найдется то, что заставит вас действительно захотеть этого и дойти до цели.
Постоянные диеты
"Забудьте о диетах. Ну не работают они в долгосрочном результате. Мало того, жесткие диеты снижают обмен веществ, вот почему когда-то вы худели на диетах, а сейчас с каждым разом все сложнее и сложнее" — говорит Ксения Марченко.
Диеты дают краткосрочный результат и соответственно, когда человек перестает их придерживаться и возвращается к привычному рациону, вес возвращается. Если вы хотите похудеть и поддерживать здоровый комфортный вес, диеты только навредят.
Нереальные цели
"Если у вас 30 лишних килограммов, которые вы наели за всю жизнь, почему вы решили, что сбросить их можно быстро? Кому-то нужен год, кому-то гораздо больше времени. И это нормально! Эффект плато наступает у всех, но выдерживают только те, кто не сдается и продолжает идти к своей цели", — говорит эндокринолог.
Отсутствие поддержки близких
Поддержка и помощь — очень важная вещь в борьбе с лишним весом. Когда ее нет, а наоборот, есть только насмешки и стремление разрушить все ваши попытки, это демотивирует.
"Когда в семье один хочет похудеть, а другой говорит "зачем оно тебе надо", то как вы понимаете, мотивация рано или поздно заканчивается" — отмечает Ксения Марченко
Психологическая зависимость от еды
Как мы уже отмечали, еда — это не только источник энергии и макронутриентов. Еда выполняет психологическую функцию, не менее важную, чем другие функции. "Еда — это способ получить удовольствие. Поэтому зависимость от еды это то, что встречается чаще всего, поэтому как и зависимость от курения и злоупотребления алкоголем, требует лечения. Многие обращаются к психологам, или специалистам по расстройствам пищевого поведения? К сожалению, нет!" — говорит врач
Чем больше в течение жизни вы экспериментируете с весом — худеете, потом набираете, потом снова худеете, — тем сложнее с каждым годом будет контролировать и сбрасывать этот вес. В организме формируется метаболическая память, поэтому он будет пытаться снова набрать максимальный вес. Такие качели — большой стресс для организма, поэтому в дальнейшем будет все труднее получить комфортный вес.
Какие анализы сдать, чтобы выявить причину лишнего веса?
- Анализ на ТТГ
- Биохимия крови
- Биохимия печеночные пробы
- Биохимия почечные пробы,
- Липидограмма,
- Глюкоза крови
- Гликированный гемоглобин.
Эти анализы покажут есть ли последствия от лишнего веса для вашего здоровья, так называемый, метаболический синдром: — предиабет или сахарный диабет 2 типа, гипертоническая болезнь, высокий холестерин.
Напомним, выбирайте перекусы, которые не навредят вашей фигуре и здоровью
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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.
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