Вага не йде. Ендокринологиня назвала 5 причин, чому не виходить схуднути

Ви займаєтеся в спортзалі, дотримуєтеся дієти, п’єте багато води, а цифри на вагах не змінюються? Чому не йде вага, які захворювання можуть бути причиною зайвих кг і як їх позбутися раз і назавжди, Фокусу розповідає лікарка-ендокринологиня Ксенія Марченко.

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Струнким бути модно, боротьба за ідеальну фігуру — вічна тема, яка хвилює однаково як чоловіків, так і жінок. Проте не завжди зниження ваги актуальне для людини саме через зовнішній фактор, більшість прагнуть бути у формі заради здоров’я, а гарне струнке тіло отримують бонусом.

Комусь потрібно схуднути й привести себе у форму після відпустки або після свят доволі просто, а комусь не допомагають навіть титанічні зусилля й обмеження. Чому так відбувається, розповіла лікарка-ендокринологиня Ксенія Марченко.

"Дуже багато людей приходять до ендокринолога, намагаючись знайти той стан, який привів до набору ваги або із запитанням: "Чому я не можу схуднути?". Але здебільшого лікар-ендокринолог консультує людей із ожирінням і надлишковою вагою саме для того, щоб виявити наслідки цієї зайвої ваги", — говорить Ксенія Марченко.

Наслідки ожиріння та зайвої ваги

Фото: Pixabay

До наслідків ожиріння та зайвої ваги можна віднести:

предіабет або цукровий діабет;

діслепідімію — порушення холестерину;

гіпертонічну хворобу — підвищений артеріальний тиск.

Це все називається метаболічним синдромом, тому що здебільшого причиною ендокринного ожиріння є всього 2% від усіх причин набору ваги. До цих 2% за статистикою належать:

гіпотиреоз — порушення роботи щитоподібної залози;

— порушення роботи щитоподібної залози; гіперкортицизм — аденома наднирника, яка надмірно виробляє гормон кортизол;

— аденома наднирника, яка надмірно виробляє гормон кортизол; гормоноактивна аденома гіпофіза — надлишкове вироблення пролактину або гормону росту (соматотропного гормону).

"Ендокринні проблеми — це всього лише 2 % від інших причин набору ваги. І в принципі, що гіперкортицизм, що аденома гіпофіза — це дуже рідкісні захворювання. Найчастіше ми маємо справу саме з гіпотиреозом, але для його виявлення достатньо здати аналіз на ТТГ, тому кожна людина, яка має зайву вагу, попри вік та стать, щоб виключити гіпотиреоз, може аналіз на ТТГ — тиреотропний гормон", — каже лікарка.

Які причини зайвої ваги?

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Які ж причини набору ваги в інших 98% випадків? Звичайно, це наш спосіб життя. Багато людей просто не усвідомлюють того, що протягом доби споживають дуже багато калорій, тому й з’являється надлишкова вага. Якщо ви споживаєте забагато калорій, які не витрачаються на енергію, то вони перетворюються на жир і відкладаються про запас.

"На консультаціях я помічаю, що багато людей думають, що існує їжа, від якої ми набираємо вагу, а є їжа, від якої ми худнемо. Тому наразі існує дуже багато міфів щодо цього й дуже багато дієт. Але всі дієти дають короткочасний результат. Адже головне, на що ми повинні орієнтуватись, це здорове харчування, тому перед тим, як будетевчергове сідати на дієту, поставте собі запитання: "Чи харчуватимуся я так постійно?" — радить Ксенія Марченко.

Якщо ваша відповідь "ні", то не варто навіть експериментувати з різноманітними дієтами, адже після того, як ви повернетеся до свого звичного харчування, то знову наберете втрачену вагу, а подекуди навіть і більше.

Тому на сьогодні всі медичні асоціації говорять про те, що раціон повинен бути здоровим, збалансованим і різноманітним, а також має враховувати необхідну калорійність, враховуючи фізичне навантаження та спосіб життя конкретної людини. Тому що навіть у разі споживання здорової їжі можна виходити за межі калорійності й набирати вагу.

Чому не виходить худнути

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Їжа — це не лише джерело енергії, поживних речовин, вітамінів і мінералів, вона виконує ще психологічну функцію. І дуже часто саме цей фактор стає причиною, чому людина не може схуднути раз і на завжди й не може мати результат у довгостроковій перспективі.

"Коли нам сумно — ми їмо, коли нам немає чим зайнятися й ми сидимо вдома без діла — ми їмо. Буває й навпаки, коли ми так заклопотані роботою, домом і сім’єю, що в нас не вистачає гарних емоцій і вражень, тому ми їх починаємо отримувати саме через їжу", — підкреслює ендокринологиня Ксенія Марченко.

Якщо людина прагне назавжди позбутися зайвих кілограмів, найбільш правильним варіантом є робота з групою спеціалістів. Це ендокринолог, який знайде наслідок зайвої ваги, лікар-дієтолог, який порекомендує правильне харчування та відстежуватиме виконання рекомендацій (або нутриціолог) і психолог або спеціаліст із розладів харчової поведінки (РХП).

"Різниця між дієтологом і нутриціологом у тому, що нутриціолог не має медичної освіти, але ці спеціалісти так само можуть допомагати в корекції харчування", — зазначає лікарка.

Це не ваше бажання

Коли вам нав’язують ідею про те, що потрібно схуднути, результату не буде. Коли цього хочуть ваші батьки, чоловік або хтось інший, важко буде змінити свій спосіб життя й виробити нові звички. Це має бути ВАШЕ бажання. Щоб знайти мотивацію, ви можете виписати на листочку переваги схуднення: що буде, якщо ви схуднете. Можливо, у цих відповідях знайдеться те, що змусить вас дійсно захотіти цього й дійти до мети.

Постійні дієти

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"Забудьте про дієти. Ну не працюють вони в довгостроковому результаті. Крім того, жорсткі дієти знижують обмін речовин, ось чому колись ви худли на дієтах, а зараз із кожним разом усе складніше й складніше", — говорить Ксенія Марченко.

Дієти дають короткостроковий результат, і відповідно, коли людина перестає їх дотримуватися та повертається до звичного раціону, вага повертається. Якщо ви хочете схуднути й підтримувати здорову комфортну вагу, дієти лише зашкодять.

Нереальні цілі

"Якщо у вас 30 зайвих кілограмів, які ви наїли за все життя, все життя, чому ви вирішили, що це має бути швидко? Комусь потрібен рік, комусь набагато більше часу. І це нормально! Ефект плато наступає в усіх, але витримують лише ті, хто не здається та продовжить іти до своєї мети", — говорить ендокринологиня.

Відсутність підтримки близьких

Підтримка й допомога — дуже важлива річ у боротьбі із зайвою вагою. Коли її немає, а навпаки, є лише насмішки та намагання зруйнувати всі ваші спроби, це демотивує.

"Коли в сім‘ї один хоче схуднути, а інший каже: "Навіщо воно тобі треба", — то як ви розумієте, мотивація рано чи пізно закінчується", — зазначає Ксенія Марченко

Психологічна залежність від їжі

Фото: Getty Images

Як ми вже зазначали, їжа — це не лише джерело енергії та макронутрієнтів. Їжа виконує психологічну функцію, не менш важливу за інші функції. "Їжа — це спосіб отримати задоволення. Тому залежність від їжі — це те, що зустрічається найчастіше, тому як і залежність від паління та зловживання алкоголем, потребує лікування. Чи багато хто звертається до психологів чи спеціалістів із розладів харчової поведінки? На жаль, ні!" — говорить лікарка.

Чим більше протягом життя ви робите експериментів із вагою — худнете, потім набираєте, потім знову худнете, — тим складніше з кожним роком буде контролювати й скидати цю вагу. В організмі формується метаболічна пам’ять, тому він намагатиметься знову набрати максимальну вагу. Такі гойдалки — великий стрес для організму, тому надалі буде все важче отримати комфорту вагу.

Які аналізи здати, щоб виявити причину зайвої ваги?

Фото: анализ крови

Аналіз на ТТГ.

Біохімія кров

Біохімія печінкові проби

Біохімія ниркові проби

Ліпідограма

Глюкоза крові

Глікований гемоглобін.

Ці аналізи покажуть чи є вже наслідки для організму від зайвих кілограмів, так званий метаболічний синдром: — предіабет або цукровий діабет 2 типу, гіпертонічна хвороба, високий холестерин.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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