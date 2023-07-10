Лила Мосс в элегантном шелковом платье в компании бойфренда посетила Уимблдон

Пара недавно обнародовала свои отношения и теперь чаще появляется вместе на публичных мероприятиях.

Лила Мосс, дочь легендарной 49-летней супермодели Кейт Мосс и 52-летнего редактора журнала Джефферсона Хака, посетила седьмой день теннисного турнира Уимблдон в Лондоне. Компанию юной модели составил ее 22-летний бойфренд Йони Хельбитц. Об этом пишет Daily Mail.

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Лила по этому случаю надела элегантное нежно-синие вечернее макси-платье. Шелковое платье Polo Ralph Lauren (30,5 тысяч гривен) с глубоким вырезом на шее идеально ложилось на плечи модели, подчеркивая каждый сантиметр ее стройной фигуры. Она дополнила образ подходящим джемпером, который повязала на шее, бежевыми туфлями с ремешками и взяла в руку коричневую сумку.

Тем временем ее возлюбленный, студент факультета маркетинга, выглядел стильно в синем костюме. Он дополнил образ накрахмаленной белой рубашкой и коричневыми туфлями в тон.

Избранник Лилы работает координатором электронной коммерции, а также маркетологом модного бренда Self Portrait. В компании он трудоустроен всего несколько месяцев. До этого он работал на аналогичной должности в компании James Lakeland Ltd, а также пол года агентом по недвижимости.

Источники сообщают, что пара вместе уже около года.

Ранее Фокус писал, что Лила Мосс украсила обложку майского выпуска Vogue Korea.