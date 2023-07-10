Джефф Безос отправился на летнее свидание с невестой (фото)

Звездная пара, которая обручилась в мае 2023 года, сходила на ужин в ресторан в Калифорнии.

59-летний американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос отправился на свидание со своей невестой Лорен Санчес. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара сходила на ужин в ресторан Nobu Malibu в южной Калифорнии.

53-летняя бывшая журналистка надела приталенное платье с обнаженной спиной, туфли кремового оттенка на каблуках и держала в руках светлую сумку. Ее волосы были распущены.

Тем временем Безос выбрал для выхода более простой образ — джинсы и футболку. Двое были в солнцезащитных очках и держались за руки.

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Также к паре на ужин присоединился бывший бойфренд Санчес, бывший игрок НФЛ Тони Гонсалес и их общий ребенок, 22-летняя Никко, а также жена Гонсалеса, Октобер.

Безос и Санчес только вернулись из южной Европы, где они вместе проводили время на роскошной яхте Безоса Koru стоимостью 500 миллионов долларов, что означает "новые начинания" на языке маори. Яхта оснащена статуей Лорен на носу судна.

Лорен Санчес и Джефф Безос Фото: Getty Images

Напомним, Джефф Безос сделал предложение своей возлюбленной после пяти лет отношений.

Также Фокус писал о расходах звездной пары на аренду дома.