Джефф Безос и Лорен Санчес тратят 600 тысяч долларов в месяц на аренду дома

Будущие супруги тратят более полумиллиона долларов в месяц, чтобы жить в доме знаменитого саксофониста.

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59-летний американский предприниматель и миллиардер Джефф Безос и его невеста, 53-летняя журналистка Лорен Санчес арендуют жилье в Малибу. Они платят американского саксофонисту Кенни Джи 600 000 долларов. Об этом пишет TMZ.

Известно, что в доме площадью 1670 квадратных метров есть большой задний двор, бассейн, кинозал, студия звукозаписи и гостевой дом площадью 1067 квадратных метров.

Дом саксофониста Кенни Джи Фото: Скриншот

Кроме того, когда пара заселялась в особняк, там не было мебели, поэтому Безосу и Санчес также пришлось потратить дополнительные средства на внутреннюю отделку. Будущие супруги живут в этом доме с марта.

Джефф Безос и Лорен Санчес Фото: Getty Images

Недавно стало известно, что Безос возобновил строительство своего огромного поместья на берегу океана, который он купил почти за 175 миллионов долларов. Участок площадью 10 акров до 2020 года принадлежал президенту Warner Bros. Джеку Уорнеру.

Также в 2020-м он купил за 10 миллионов долларов дом по соседству в Беверли-Хиллз. Кроме того, ему принадлежат четыре отдельные квартиры в здании в стиле ар-деко в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена, а в 2016 году миллиардер потратил 23 миллиона долларов на особняк в Вашингтоне, округ Колумбия, через три года после того, как купил Washington Post.

Напомним, Джефф Безос отдыхает со своей невестой на яхте за 500 млн долларов.

Также Фокус писал об откровенном интервью Джеффа Безоса и Лорен Санчес по поводу их отношений.