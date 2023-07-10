Роузи Хантингтон-Уайтли появилась на публике в роскошном белоснежном ансамбле (фото)

Знаменитость посетила показ Dolce&Gabbana в Апулии.

36-летняя британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли появилась на публике в роскошном белоснежном ансамбле. Снимками звезда подиумов делится в своем Instagram с более чем 18 млн подписчиков.

Возлюбленная Джейсона Стейтема появилась на модном ивенте. Хантингтон-Уайтли стала гостьей показа Dolce&Gabbana в Апулии, Италия.

"Ангел Victoria's Secret" продемонстрировала свою подтянутую фигуру в укороченном топе из тюля на бретелях и блестящей юбке с бисером. Топ имел гламурный макси-шлейф из тюля, завязанный за ее спиной, который мягко спадал каскадом.

Она собрала волосы в элегантную прическу и сделала эффектный макияж.

"Привет, Апулия 🇮🇹🌺 @dolcegabbana", — подписала кадры английская знаменитость.

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Роузи Хантингтон-Уайтли

К итальянскому аутфиту знаменитость добавила миниатюрную сумочку в тон основного наряда.

"Высокая мода Dolce & Gabbana в Апулии 🇮🇹", — написала Роузи под другим постом.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Напомним, Роузи Хантингтон-Уайтли показала редкий снимок возлюбленного с годовалой дочкой.

Также Фокус писал о 36-летии Роузи Хантингтон-Уайтли.