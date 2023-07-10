5 способов увеличить грудь с помощью йоги

Йога поможет увеличить грудь. Удивлены? Не стоит, потому что это действительно так, существуют асаны, способные естественным образом укрепить мышцы груди, изменив ее форму.

Существует множество средств, например, масла, мази, в конце концов пластическая хирургия, которые могут решить вашу проблему. Но они не могут сделать того, что может йога. Йога — единственный способ увеличить размер груди естественным путем без операций и осложнений. К тому же йога может повлиять не только на форму вашей груди, но и улучшить ваше здоровье, фигуру, самочувствие и настроение. Это стоит того, чтобы попробовать. Об этом пишет Stylecraze.

Как йога увеличивает грудь?

Фото: Freepik

Некоторые позы йоги способствуют увеличению жировой и железистой ткани в груди, а это способствует увеличению ее размера. Другие же позы — тонизируют мышцы, поддерживающие грудь, и делают ее сильнее.

Короче говоря, занятия йогой делают вашу грудь более упругой, сильной и красивой. Итак, при регулярной практике асан йоги вы за довольно короткий период можете увеличить размер груди.

Гомукхасана (поза коровы)

Гомукхасана или поза коровы — это асана, в которой ваше тело напоминает морду коровы. Это асана Виньяса-йоги начального уровня. Практикуйте утром или вечером натощак и с чистым кишечником. Удерживайте позу от 30 до 60 секунд.

Преимущества: Гомукхасана хорошо растягивает грудь. Стеф Болл-Митчел, сертифицированный инструктор по йоге, говорит: "Поза коровы растягивает и удлиняет туловище, укрепляет грудные мышцы". Также данная поза повышает эластичность, укрепляет грудные мышцы и улучшает общую гибкость туловища.

Бхуджангасана (поза кобры)

Фото: Freepik

Бхуджангасана или поза кобры — это асана, напоминающая поднятый капюшон змеи. Это энергичный прогиб назад. Поза представляет собой асану аштанга-йоги начального уровня. Практикуйте утром или вечером натощак и с чистым кишечником. Удерживайте позу от 15 до 30 секунд.

Преимущества: Бхуджангасана помогает растянуть область бюста и укрепить грудные мышцы. Она также тонизирует живот и укрепляет ягодицы.

Дханурасана (поза лука)

Фото: Freepik

Дханурасана или поза лука — это асана, напоминающая натянутый лук. Это отличное упражнение на растяжку спины. Поза представляет собой асану виньяса-йоги начального уровня. Практикуйте утром или вечером натощак и с чистым кишечником. Удерживайте позу от 15 до 30 секунд.

Преимущества: Дханурасана увеличивает приток крови к области груди, что также укрепляет грудь. Поза массирует щитовидную железу и укрепляет плечи.

Устрасана (поза верблюда)

Фото: Freepik

Поза Устрасана или поза верблюда названа так, потому что поза напоминает позу верблюда. Она представляет собой асану Виньяса-йоги начального уровня. Практикуйте утром или вечером натощак и чистый кишечник и удерживайте позу от 30 до 60 секунд.

Преимущества: Устрасана растягивает мышечные ткани вокруг груди. Поза помогает увеличить приток крови к грудному отделу, воздействует на нижнюю часть груди, увеличивая ее округлость.

Врикшасана (поза дерева)

Врикшасана или поза дерева — это асана, напоминающая позу дерева. В этой позе нужно держать глаза открытыми. Это асана хатха-йоги начального уровня. Практикуйте утром или вечером натощак и с чистым кишечником. Удерживайте позу по минуте на каждой ноге.

Преимущества: Врикшасана растягивает ткани по бокам груди, помогая увеличить ее размер. Поза увеличивает гибкость грудных мышц, а это способствует повышению самооценки и уверенности в себе.

Помимо увеличения размера груди, йога помогает улучшить гибкость, баланс тела и качество жизни. Он помогает снизить уровень стресса, способствует расслаблению, помогает поддерживать вес и повышает иммунитет.

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