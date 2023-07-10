Королева Летиция вышла в свет в вышиванке от украинского бренда

Монарх продемонстрировала свою поддержку Украине в вышиванке от украинского лейбла Etnodim.

Королева Испании Летиция сменила свой привычный изысканный стиль на более непринужденный, появившись на церемонии вручения стипендий в Мадриде. Об этом пишет Daily Mail.

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50-летняя жена испанского короля известна своим безупречным и элегантным стилем, однако сегодня доказала, что может выглядеть более непринужденно, выбрав бохо-шик для торжественного мероприятия.

Королевская особа посетила церемонию вручения наград BBVA Microfinance Foundation в красной блузке с привлекательным V-образным вырезом, эффектными объемными рукавами и с цветочной вышивкой от украинского бренда Etnodim, дополнив образ стильными кремовыми брюками Hugo Boss. Ее наряд сочетался с парой эспадрилий на танкетке от Macarena, создавая идеальный образ.

Сегодняшняя церемония предоставит детям из малообеспеченных семей доступ к высшему образованию путем присуждения университетских стипендий. Мероприятие состоялось во дворце Сарсуэла, который является резиденцией и рабочим кабинетом испанского монарха.

Также Фокус писал, что королева Летиция вышла в свет со взрослыми дочками.