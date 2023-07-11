12-летняя Харпер Бекхэм показала первую татуировку

Снимком поделилась Никола Пельтц, жена ее старшего брата Бруклина у которой есть такое же тату в виде бабочки.

Харпер Бекхэм, младший ребенок Виктории и Дэвида Бекхэмов, на днях отпраздновала свое 12-летие. И Никола Пельтц, жена ее старшего брата Бруклина, поздравила ее и опубликовала фотографии, на которых видны их парные татуировки в виде бабочек. Об этом пишет Daily Mail.

Если верить снимкам, то у Харпер бабочка находится на боку, а у Николы такая же расположена на пояснице.

Парные татуировки Николы Пельтц и Харпер Севен Фото: nicolaannepeltzbeckham/instagram

"С днем ​​рождения, моя младшая сестренка Харпер 7. Ты самая замечательная девочка, мне так повезло, что ты есть в моей жизни. Я люблю тебя больше, чем ты даже думаешь!", — написала Никола.

Фото: nicolaannepeltzbeckham

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И пока ее подписчики недоумевали, настоящая ли татуировка на теле Харпер, ее мать, Виктория Бекхэм оставила комментарий с сердечками. Но ситуация не прояснилась. Впрочем, у всех детей четы Бекхэм есть татуировки, а у самого Дэвида их больше пятидесяти.

Это произошло после того, как знаменитые родители Харпер опубликовали в Instagram несколько фотографий своей дочки.

Любящий папа Дэвид подписал пост: "С днем ​​​​рождения, моя красавица, продолжай быть красивой внутри и снаружи, ты самая замечательная маленькая девочка, которую папа мог бы пожелать, папа любит тебя".

А Виктория просто поздравила дочь с днем рождения, также, как и три ее брата.

День рождения Харпер прошел с размахом. Родители устроили ей бранч в кафе Harrods, а потом они пошли на шопинг в бутик Prada, где Харпер купили новую сумочкуза две тысячи фунтов стерлингов. Свой день рождения Харпер отмечала в сиреневом шелковом платье от бренда ее матери Виктории.

Харпер Бекхэм в день рождения Фото: Instagram victoriabeckham

Напомним, с рождением Харпер Севен в 2011 году началась эпоха беби-инфлюенсеров. За ее фотографиями охотились все таблоиды, а Виктория и Дэвид часто позировали с нею на руках.

На показах своей мамы Харпер сидела рядом с самой Анной Винтур в первом ряду. Причем на своем первом модном показе она побывала в возрасте двух месяцев, тогда же она совершила первый трансатлантический перелет.

Известно, что Харпер конечно же разбирается в футболе и моде, любит готовить, увлекается боксом, умеет кататься на коньках и сноуборде.

Харпер любит книги и фильмы про Гарри Поттера, ходит с отцом на рыбалку и умеет ездить верхом. Сначала у нее был пони, а теперь уже лошадь из конюшни родителей.

Напомним, ранее Дэвид Бекхэм жаловался, что его дочка выросла и теперь просит его высаживать ее подальше от школы. Знаменитый футболист даже жаловался, что его сердце разбито, потому что Харпер больше "не считает его крутым".