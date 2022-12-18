Дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов стесняется своего отца

11-летняя Харпер Бекхэм попросила отца высадить ее немного подальше от школы.

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Меньшая дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов стесняется своего звездного отца. Об этом пишет Daily Record.

По словам британской певицы, 11-летняя Харпер недавно попросила Дэвида Бекхэма высадить ее "чуть подальше от школы".

Поэтому у легендарного фуболиста "было разбито сердце", ведь единственная дочь "не считает его крутым".

"Она наша младшая дочь, и он такой: "Оу, это действительно происходит… А потом он сказал: "Если это не круто, что Дэвид Бекхэм твой отец… Я имею в виду, давайте будем честными, на что тогда надеяться большинству других детей ", — добавила многодетная мама.

[ + – ] Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер Фото: David Beckham/Instagram

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. От звездного союза подрастают четверо детей — Бруклин, Ромео, Круз и дочь Харпер.

Старший сын звездных супругов в апреле 2022 года женился на американской актрисе Николе Пельтц и перебрался в США. Теперь первенец спортсмена и певицы редко навещает родителей в Европе, пропуская даже важные семейные события.

[ + – ] Дэвид Бекхэм с сыновьями Фото: Круз Бекхэм/Instagram

Дэвид Бекхэм часто проводит время вместе с дочерью, делясь в соцсетях совместными фото и видео. Нередко он показывает забавные семейные кадры с младшим ребенком.

Напомним, Ромео Бекхэм вышел в свет со своей девушкой Мией Реган.

Также Фокус писал о редком фото Виктории Бекхэм и ее родной сестры.