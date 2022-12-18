Донька Вікторії та Девіда Бекхемів соромиться свого батька

11-річна Гарпер Бекхем попросила батька висадити її трохи подалі від школи.

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Менша донька Вікторії та Девіда Бекхемів соромиться свого зіркового батька. Про це пише Daily Record.

За словами британської співачки, 11-річна Гарпер нещодавно попросила Девіда Бекхема висадити її "трохи подалі від школи".

Через це у легендарного фуболіста "було розбите серце", адже єдина донька "не вважає його крутим".

"Вона наша молодша донька, і він такий: "Оу, це дійсно відбувається… А потім він сказав: "Якщо це не круто, що Девід Бекхем твій батько… Я маю на увазі, давайте будемо чесними, на що тоді надіятися більшості інших дітей", — додала багатодітна мама.

[ + – ] Девід Бекхем з донькою Гарпер Фото: David Beckham/Instagram

Девід та Вікторія Бекхем одружилися у 1999. Від зіркового союзу підростають четверо дітей — Бруклін, Ромео, Круз та донька Гарпер.

Старший син зіркового подружжя у квітні 2022 одружився з американською акторкою Ніколою Пельтц та перебрався до США. Тепер первісток спортсмена та співачки рідко навідує батьків у Європі, пропускаючи навіть важливі родинні події.

[ + – ] Девід Бекхем із синами Фото: Круз Бекхем / Instagram

Девід Бекхем часто проводить час разом з донькою, ділячись у соцмережах спільними фото та відео. Нерідко він показує кумедну родинні кадри з найменшою дитиною.

Нагадаємо, Ромео Бекхем вийшов у світ зі своєю дівчиною Мією Реган.

Також Фокус писав про рідкісне фото Вікторії Бекхем та її рідної сестри.