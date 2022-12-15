Вікторія Бекхем поділилася рідкісним фото з рідною сестрою

В артистки є рідні сестра та брат.

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48-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем поділилася рідкісним знімком з рідною сестрою.

Дружина Девіда Бекхема опублікувала родинний кадр з Луїзою Адамс та підписала його: "Люблю її сильно. Найкраща мама і сестра".

Як відомо, у багатодітної матері є брат та сестра — Луїза та Крістіан. У 2009 році британська співачка оплатила весілля своєї сестри, а у 2014-му підтримувала після розлучення. Луїза також мешкає у столиці Великобританії, тому сестри нерідко проводять разом час.

[ + – ] Вікторія Бекхем із сестрою

Щодо самої Вікторії Бекхем, то вона одружена з футболістом Девідом Бекхемом понад 23 роки. Вони виховують чотирьох спільних дітей — Брукліна, Ромео, Круза та доньку Гарпер.

Первісток зіркового подружжя вже будує свою родину, одружившись з американською акторкою Ніколою Пельтц у квітні 2022 та переїхавши до США. Тепер старший син футболіста та співачки рідко відвідує батьків у Європі, пропускаючи навіть важливі родинні свята.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала, як вони з Девідом готуються до новорічних свят.

Також Фокус писав про елегантний зимовий образ 2022-23, який напередодні продемонструвала Вікторія Бекхем.