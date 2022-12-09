Елегантна Вікторія Бекхем потрапила у кадр паризьких папараці

Знаменитість перебуває з робочим візитом у Парижі.

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48-річна дизайнерка Вікторія Бекхем була сфотографована папараці в Парижі, коли вона виходила з готелю і прямувала у своїх справах. Про це повідомляє Daily Mail.

Для виходу знаменитість обрала чорні легінси та чорне коротке пальто об'ємного фасону. Каблуки чудово доповнювали її образ total black. У руках Вікторія несла чорний клатч із нової колекції свого бренду, він був із золотим ремінцем. Очі дизайнерка прикрила великими квадратними сонцезахисними окулярами.

[ + – ] Вікторія Бекхем Фото: Getty Images

У своєму Instagram-акаунті вона ділиться знімками з поїздки до французької столиці.

На одному фото, яке Вікторія зробила на тлі прикрашеної ялинки, вона продемонструвала витончену фігуру в коричневій спідниці з розрізами з боків і золотим поясом-ланцюжком, який вона поєднувала з фіолетовим джемпером із високим коміром.

На іншому знімку зірка посміхалася, позуючи з критиком Vogue Андерсом Крістіаном Медсеном, дизайнером Ріком Оуенсом і модним діячем Мішель Ламі.

Нагадаємо, британська дизайнерка та колишня "перчинка" Вікторія Бекхем, перш ніж вирушить на звану вечерю Forces for Change, влаштовану Vogue, непогано відпочила в компанії 47-річної актриси Єви Лонгорії.