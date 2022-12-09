Элегантная Виктория Бекхэм попала в кадр парижских папарацци

Знаменитость находится с рабочим визитом в Париже.

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48-летняя дизайнер Виктория Бекхэм была запечатлена папарацци в Париже, когда она выходила из отеля и направлялась по своим делам. Об этом сообщает Daily Mail.

Для выхода знаменитость выбрала черные легинсы и черное короткое пальто объемного фасона. Каблуки отлично дополняли ее образ total black. В руках Виктория несла черный клатч из новой коллекции своего бренда, он был з золотым ремешком. Глаза дизайнер прикрыла большими квадратными солнцезащитными очками.

[ + – ] Виктория Бекхэм Фото: Getty Images

В своем Instagram-аккаунте она делится снимками с поездки во французскую столицу.

На одном фото, которое Виктория сделала на фоне украшенной елки, она продемонстрировала утонченную фигуру в коричневой юбке с разрезами по бокам и с золотым поясом-цепочкой, которую она сочетала с фиолетовым джемпером с высоким воротником.

На другом снимке звезда улыбалась, позируя с критиком Vogue Андерсом Кристианом Мэдсеном, дизайнером Риком Оуэнсом и модным деятелем Мишель Лами.

Напомним, британский дизайнер и бывшая "перчинка" Виктория Бекхэм, прежде чем отправится на званый ужин Forces for Change, устроенный Vogue, неплохо отдохнула в компании 47-летней актрисы Евы Лонгории.