Виктория Бекхэм поделилась редким фото с родной сестрой

У артистки есть родные сестра и брат.

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48-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм поделилась редким снимком с родной сестрой.

Жена Дэвида Бекхэма опубликовала семейный кадр с Луизой Адамс и подписала его: "Люблю ее сильно. Лучшая мама и сестра".

Как известно, у многодетной матери есть брат и сестра — Луиза и Кристиан. В 2009 году британская певица оплатила свадьбу своей сестре, а в 2014 поддерживала после развода. Луиза также проживает в столице Великобритании, поэтому сестры часто проводят вместе время.

[ + – ] Виктория Бекхэм с сестрой

Что касается самой Виктории Бекхэм, то она замужем за футболистом Дэвидом Бекхэмом более 23 лет. Они воспитывают четырех общих детей – Бруклина, Ромео, Круза и дочь Харпер.

Первенец звездных супругов уже строит свою семью, женившись на американской актрисе Николе Пельтц в апреле 2022 и переехав в США. Теперь старший сын футболиста и певицы редко навещает родителей в Европе, пропуская даже важные семейные праздники.

Напомним, Виктория Бекхэм показала, как они с Дэвидом готовятся к новогодним праздникам.

Также Фокус писал об элегантном зимнем образе 2022-23, который накануне продемонстрировала Виктория Бекхэм.