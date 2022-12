Знаменитый футболист перепел легендарную песню.

48-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм поделилась забавным новогодним видео с мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом.

Многодетная мама разместила короткий ролик, снятый у нее дома на кухне. На нем возлюбленный певицы сидит за столом, пьет чай, что-то смотрит в телефоне и напевает знаменитую новогоднюю песню All I Want For Christmas Is You американской певицы Мэрайи Кэри.

"Дэвид Бекхэм представил нам свою лучшую версию хита Мэрайи Кэри", — отметила жена спортсмена.

Интересно, что Виктория Бекхэм снимала возлюбленного на камеру тайком. Когда же он заметил, что жена делает, он еще и показал, какие высокие ноты может брать.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэм

Виктория и Дэвид Бекхэм поженились в 1999 году. Они воспитывают четырех общих детей — сыновей Бруклина, Ромео, Круза и дочь Харпер. Старший сын звездной пары уже строит собственную семью и карьеру, женившись в апреле 2022 на американской актрисе Николе Пельтц и переехав в США. Бруклин сейчас редко навещает родителей в Европе.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэм Фото: victoriabeckham

