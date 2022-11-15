Виктория Бекхэм раскрыла секрет идеальной фигуры

Десятки лет Виктория делает одно и то же, но эта рутина принесла свои плоды.

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В 48 лет вес британской экс-"перчинки" из Spice Girls, а ныне дизайнера Виктории Бекхэм редко пересекает отметку в 50 килограммов. Родив четырех детей, она остается такой же стройной, как и 20 лет назад. Все это – результат рутинных многолетних занятий спортом и соблюдения диеты. Что помогает ей оставаться в форме, Вики неоднократно рассказывала в многочисленных интервью.

Первое и главное – это физические упражнения. На беговую дорожку в тренажерный зал миссис Бекхэм отправляется, когда все еще спят. Ее тренировки начинаются между 5:30 и 6:00 и начинаются с семикилометровой пробежки, которая представляет собой смесь быстрой ходьбы в гору, бега трусцой и бега.

"Это единственное время, когда я смотрю телевизор — бокс-сеты, документальные фильмы — так что я с нетерпением жду этого. Это займет 45 минут", – подчеркнула знаменитость.

Затем следует занятие с личным тренером в ее частном тренажерном зале.

"30 минут на ноги, 30 минут на руки, тонизирование и кондиционирование, затем множество планок и тому подобное", – отмечает Виктория, добавив, что она полностью следует программе без перерывов на выходных.

Виктория настаивает на том, что рутина действительно положительна для нее:

"Это часть того, кто я есть сейчас, и мне это очень нравится".

Кроме бега, Бекхэм также занимается гиревым спортом. Поднятие тяжестей – относительно новое дополнение к тренировочному режиму Виктории. Теперь она сосредоточена на поднятии тяжестей пять или шесть дней в неделю.

"Я всегда немного боялась гантелей, но оказалось, что я их люблю. У меня даже есть специальные перчатки, которые я могу надеть! Это хорошо, что можно что-то поменять и держать свое тело в напряжении. Теперь у меня гораздо больше мышечного тонуса", – сказала Вики.

Вторая составляющая идеальной фигуры – суровая диета. Известно, что ее она придерживается более 25 лет, не особо меняя рацион. Однажды Виктория сказала, что подумывает о том, чтобы стать веганом.

Каждое утро дизайнер выпивает яблочный уксус перед завтраком, а ее утреннее меню состоит из зеленых коктейлей, домашних хлопьев или яичницы-болтуньи с копченым лососем.

Напомним, недавно Виктория свела татуировку с инициалами мужа. Позже знаменитость объяснила свой поступок.