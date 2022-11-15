Вікторія Бекхем розкрила секрет ідеальної фігури

Десятки років Вікторія робить все те саме, але ця рутина принесла свої плоди.

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У 48 років вага британської екс"перчинки" з Spice Girls, а нині дизайнерки Вікторії Бекхем рідко перетинає позначку 50 кілограмів. Народивши чотирьох дітей, вона залишається такою ж стрункою, як і 20 років тому. Все це — результат рутинних багаторічних занять спортом та дотримання дієти. Що допомагає їй залишатися у формі, Вікі неодноразово розповідала у численних інтерв'ю.

Перше та головне — це фізичні вправи. На бігову доріжку до тренажерної зали місис Бекхем вирушає, коли всі ще сплять. Її тренування починаються між 5:30 і 6:00 і починаються з семикілометрової пробіжки, яка є сумішшю швидкої ходьби в гору, бігу підтюпцем і бігу.

"Це єдиний час, коли я дивлюся телевізор — бокс-сети, документальні фільми — так що я з нетерпінням чекаю на це. Це займає 45 хвилин", — підкреслила знаменитість.

Потім заняття з особистим тренером у її приватному тренажерному залі.

"30 хвилин на ноги, 30 хвилин на руки, тонізація та кондиціювання, потім безліч планок тощо", — зазначає Вікторія, додавши, що вона повністю слідує програмі без перерв на вихідних.

Вікторія наполягає на тому, що рутина справді корисна для неї:

"Це частина того, ким я є зараз, і мені це дуже подобається".

Крім бігу, Бекхем також займається гирьовим спортом. Підіймання важких речей — відносно нове доповнення до тренувального режиму Вікторії. Тепер вона зосереджена на підійманні гантелей п'ять чи шість днів на тиждень.

"Я завжди трохи боялася гантелей, але виявилося, що я їх люблю. У мене навіть є спеціальні рукавички, які я можу вдягнути! Це добре, що можна щось змінити та тримати своє тіло у напрузі. Тепер у мене значно більше м'язового тонусу", — сказала Вікі.

Друга складова ідеальної фігури — строга дієта. Відомо, що її вона дотримується понад 25 років, не надто змінюючи раціон. Якось Вікторія сказала, що думає про те, щоб стати веганом.

Щоранку дизайнерка випиває яблучний оцет перед сніданком, а її ранкове меню складається із зелених коктейлів, домашніх пластівців або яєчні-бовтанки з копченим лососем.

Нагадаємо, нещодавно Вікторія звела татуювання з ініціалами чоловіка. Згодом знаменитість пояснила свій вчинок.