Вікторія Бекхем розкрила секрет своєї суворої дієти

Знаменитість поєднує здорове харчування та фізичні навантаження.

48-річна британська співачка та модель Вікторія Бекхем розкрила один із секретів своєї підтягнутої фігури. Про це пише Vogue Australia.

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Як відомо, щоранку дружина Девіда Бекхема прокидається о 6:45 ранку і вирушає до підвалу їхнього маєтку в Лондоні, де розташований тренажерний зал з усім необхідним інвентарем. У залі мама чотирьох дітей пів години активно займається на тренажері, який імітує ходіння сходами. А після цього Вікторія годину займається з персональним тренером.

[ + – ] У свої 48 Вікторія Бекхем є власницею підтягнутої та стрункої фігури Фото: victoriabeckham

Зокрема Бекхем розповіла про свою екстремальну дієту. Зірка зізнається, що не дуже часто розкриває секрети харчування, адже такий раціон точно не підійде для новачків. Як відомо, Бекхем випиває щоранку яблучний оцет натщесерце, а потім чашку кави з колагеновим пептидом Skinaide.

"У їжі я дисциплінована, і коли мій чоловік жартує про те, що я маю нудне харчування, він має на увазі саме це. Я їм багато здорового жиру: рибу, авокадо, горіхи. І, до речі, від алкоголю я не відмовляюся, якщо для цього нема потреби. Звичайно, коли я влаштовую собі детокс, я відмовляюся від нього", — зазначила колишня учасниця гурту Spice Girls.

Так 48-річна знаменитість поєднує сувору дієту та фізичні навантаження.

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Також Фокус писав про річницю весілля Вікторії та Девіда Бекхема. Зіркове подружжя святкує 23 роки в офіційному шлюбі.