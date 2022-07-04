23 роки у шлюбі. Вікторія та Девід Бекхем зворушливо привітали одне одного з річницею

Зіркове подружжя виховує чотирьох дітей.

Відомий британський футболіст Девід Бекхем та його дружина, співачка Вікторія Бекхем святкують свою 23-ту річницю життя в офіційному шлюбі. Подружжя зворушливо привітало одне одного у соцмережах.

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Колишня учасниця гурту "Spice Girls" поділилася милим фото зі своїм коханим, на якому і Вікторія, і Девід щиро посміхаються.

"Говорять, що він не смішний, говорять, що я ніколи не посміхаюся, говорять, що це не надовго… Сьогодні ми відзначаємо 23 роки шлюбу. Девіде, ти моє все, я тебе так люблю!" — підписала знімок дружина футболіста.

[ + – ] Вікторія Бекхем привітала чоловіка з річницею шлюбу

У свою чергу 47-річний Девід поділився архівним відео, на якому вони з Вікторією давали одне зі своїх перших інтерв'ю.

"Мені подобалася Posh…23 роки тому цього дня Posh стала місіс Бекхем, але вона завжди буде Posh. З річницею! ВАУ! 23 роки та 4 прекрасні дитини. Я люблю тебе, ми всі тебе любимо", — звернувся до дружини Бекхем.

Зазначимо, що прізвисько Posh Spice (шикарна спеція – англ.) Вікторія отримала під час перебування у гурті "Spice Girls".

[ + – ] Девід Бекхем привітав дружину з різницею весілля

Девід Бекхем та Вікторія Бекхем одружилися у 1999 році. Того ж року у них народився первісток Бруклін. Перший син зіркової пари у 2022 одружився з американської акторкою Ніколою Пельтц та перебрався мешкати у США.

Окрім Брукліна, Бекхеми виховують ще двох синів, Ромео та Круза, та доньку Харпер.

Друзі та родина зіркової пари активно вітає їх зі святковим днем у соцмережах, ділячись архівними рідкісними кадрами закоханих.

Нагадаємо, Девід Бекхем відверто зізнався, що його дратує у дружині Вікторії.

Також Фокус писав про привітання Девіда та Вікторії одне одного з Днем святого Валентина 2022. Зіркове подружжя поділилося архівними кадрами.