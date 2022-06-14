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Девід Бекхем розповів, що його дратує у дружині

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Фото: Instagram davidbeckham | Девід та Вікторія Бекхеми

Зіркове подружжя разом вже понад 20 років.

Відомий футболіст Девід Бекхем відверто зізнався про те, що його дратує у дружині Вікторії. Про це він розповів у програмі "20 запитань Гері Невіллу".

"Я дуже охайний, а вона ні. У тому сенсі, що я люблю прибирати, а вона — ні, — зазначив 47-річний футболіст і жартома додав: — Вона миється, звичайно. Час від часу".

В новому інтерв’ю Бекхем також спростував чутки про те, що дружина впливає на його образи, зачіски і татуювання, та заявив, що завжди любив моду.

Девід Бекхем дав інтерв'ю Гері Невіллу

"Якщо бути чесним. Люди чомусь завжди думають, що Вікторія найбільше впливає на мене в плані одягу, вибору зачісок, тату. Проте я завжди любив моду. Мені подобається обирати різні речі та одяг", — зізнався чоловік Вікторії Бекхем.

Зокрема Девід розповів, що для нього найкращим містом на світі є Лондон. А ранок взірцевого батька починається з того, що він будить своїх дітей і тоді випиває чашечку кави.

"Я люблю каву", — зізнався футболіст.

Зазначимо, що зіркова пара одружилася у 1999 році. Шлюб став для обох першим. Тому багато хто вважає Бекхемів прикладом для наслідування.

Девід та Вікторія Бекхем разом понад 20 років
Девід та Вікторія Бекхем разом понад 20 років
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Девід Бекхем влаштував своїй доньці Гарпер казкові вихідні у Венеції.

Також Фокус писав про правила відвідування королівських прийомів, якими поділилося зіркове подружжя Бекхем.