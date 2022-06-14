Девід Бекхем розповів, що його дратує у дружині

Зіркове подружжя разом вже понад 20 років.

Відомий футболіст Девід Бекхем відверто зізнався про те, що його дратує у дружині Вікторії. Про це він розповів у програмі "20 запитань Гері Невіллу".

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"Я дуже охайний, а вона ні. У тому сенсі, що я люблю прибирати, а вона — ні, — зазначив 47-річний футболіст і жартома додав: — Вона миється, звичайно. Час від часу".

В новому інтерв’ю Бекхем також спростував чутки про те, що дружина впливає на його образи, зачіски і татуювання, та заявив, що завжди любив моду.

[ + – ] Девід Бекхем дав інтерв'ю Гері Невіллу

"Якщо бути чесним. Люди чомусь завжди думають, що Вікторія найбільше впливає на мене в плані одягу, вибору зачісок, тату. Проте я завжди любив моду. Мені подобається обирати різні речі та одяг", — зізнався чоловік Вікторії Бекхем.

Зокрема Девід розповів, що для нього найкращим містом на світі є Лондон. А ранок взірцевого батька починається з того, що він будить своїх дітей і тоді випиває чашечку кави.

"Я люблю каву", — зізнався футболіст.

Зазначимо, що зіркова пара одружилася у 1999 році. Шлюб став для обох першим. Тому багато хто вважає Бекхемів прикладом для наслідування.

[ + – ] Девід та Вікторія Бекхем разом понад 20 років Фото: Getty Images

Нагадаємо, Девід Бекхем влаштував своїй доньці Гарпер казкові вихідні у Венеції.

Також Фокус писав про правила відвідування королівських прийомів, якими поділилося зіркове подружжя Бекхем.