Дэвид Бекхэм рассказал, что его раздражает в жене

Звездные супруги вместе уже более 20 лет.

Известный футболист Дэвид Бекхэм откровенно признался, что его раздражает в жене Виктории. Об этом он рассказал в программе "29 вопросов Гэри Невилла".

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"Я очень аккуратный, а она нет. В том смысле, что я люблю убирать, а она — нет, — отметил 47-летний футболист и в шутку добавил: — Она моется, конечно. Время от времени".

В новом интервью Бекхэм также опроверг слухи, что жена влияет на его образы, прически и татуировки, и заявил, что всегда любил моду.

[ + – ] Дэвид Бекхэм дал интервью Гэри Невиллу

"Если быть честным… Люди почему то всегда думают, что Виктория больше всего влияет на меня в плане одежды, выбора причесок, тату. Однако я всегда любил моду. Мне нравится выбирать разные вещи и одежду", — признался муж Виктории Бекхэм.

В частности, Дэвид рассказал, что для него лучшим городом в мире является Лондон. А утро образцового отца начинается с того, что он будит своих детей и выпивает чашечку кофе.

"Я люблю кофе", — признался футболист.

Отметим, что звездная пара заключила брак в 1999 году. Он стал для влюбленных первым. Поэтому многие считают Бекхэмов примером для подражания.

[ + – ] Дэвид и Виктория Бекхэм вместе более 20 лет Фото: Getty Images

Напомним, Дэвид Бекхэм устроил своей дочери Харпер сказочные выходные в Венеции.

Также Фокус писал о правилах посещения королевских приемов, которыми поделились звездные супруги Бекхэм.