23 года в браке. Виктория и Дэвид Бекхэм трогательно поздравили друг друга с годовщиной

Звездные супруги воспитывают четырех детей.

Известный британский футболист Дэвид Бекхэм и его супруга, певица Виктория Бекхэм празднуют свою 23-ю годовщину жизни в официальном браке. Супруги трогательно поздравили друг друга в соцсетях.

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Бывшая участница группы "Spice Girls" поделилась милым фото со своим возлюбленным, на котором и Виктория, и Дэвид искренне улыбаются.

"Говорят, что он не смешной, говорят, что я никогда не улыбаюсь, говорят, что это не надолго… Сегодня мы отмечаем 23 года брака. Дэвид, ты мое все, я тебя так люблю!" – подписала снимок жена футболиста.

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В свою очередь, 47-летний Дэвид поделился архивным видео, на котором они с Викторией давали одно из своих первых интервью.

"Мне нравилась Posh…23 года назад в этот день Posh стала миссис Бекхэм, но она всегда будет Posh. С годовщиной! ВАУ! 23 года и 4 прекрасных ребенка. Я люблю тебя, мы все тебя любим", — обратился к жене Бекхэм.

Отметим, что прозвище Posh Spice (шикарная специя – англ.) Виктория получила во время пребывания в группе "Spice Girls".

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Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм поженились в 1999. В том же году у них родился первенец Бруклин. Первый сын звездной пары в 2022 женился на американской актрисе Николе Пельтц и перебрался жить в США.

Кроме Бруклина, Бекхэмы воспитывают еще двух сыновей, Ромео и Круза, и дочь Харпер.

Друзья и семья звездной пары активно поздравляют их с праздничным днем в соцсетях, делясь архивными редкими кадрами влюбленных.

Напомним, Дэвид Бекхэм откровенно признался, что его раздражает в жене Виктории.

Также Фокус писал о поздравлении Дэвида и Виктории друг друга с Днем святого Валентина 2022. Звездные супруги поделились архивными кадрами.