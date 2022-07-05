Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей суровой диеты

Знаменитость совмещает здоровое питание и физические нагрузки.

48-летняя британская певица и модель Виктория Бекхэм раскрыла один из секретов своей подтянутой фигуры. Об этом пишет Vogue Australia.

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Как известно, каждое утро жена Дэвида Бекхэма просыпается в 6:45 утра и отправляется в подвал их имения в Лондоне, где находится тренажерный зал со всем необходимым инвентарем. В зале мама четырех детей пол часа активно занимается на тренажере, имитирующем хождение по лестнице. После этого Виктория час занимается с персональным тренером.

[ + – ] В свои 48 Виктория Бекхэм является обладательницей подтянутой и стройной фигуры Фото: victoriabeckham

В частности, Бекхэм рассказала о своей экстремальной диете. Звезда признается, что не часто раскрывает секреты своего питания, ведь такой рацион точно не подойдет для новичков. Как известно, Бекхэм выпивает каждое утро яблочный уксус натощак, а затем чашку кофе с коллагеновым пептидом Skinaide.

"В еде я дисциплинирована, и когда мой муж шутит о том, что у меня скучное питание, он подразумевает именно это. Я им много здорового жира: рыбу, авокадо, орехи. И, кстати, от алкоголя я не отказываюсь, если для этого нет необходимости. Конечно, когда я устраиваю себе детокс, я отказываюсь от него", – отметила бывшая участница группы Spice Girls.

Таким образом, 48-летняя знаменитость сочетает строгую диету и физические нагрузки.

Напомним, какое блюдо Виктория Бекхэм ест более 20 лет

Также Фокус писал о годовщине свадьбы Виктории и Дэвида Бекхэма. Звездные супруги празднуют 23 года в официальном браке.