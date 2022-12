Знаменитий футболіст переспівав легендарну пісню.

Related video

48-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем поділилася кумедним новорічним відео з чоловіком, футболістом Девідом Бекхемом.

Багатодітна мама розмістила короткий ролик, знятий у неї вдома на кухні. На ньому коханий співачки сидить за столом, п'є чай, щось дивиться у телефоні та наспівує знамениту новорічну пісню All I Want For Christmas Is You американської співачки Мераї Кері.

"Девід Бекхем представив нам свою найкращу версію хіта Мераї Кері", — зазначила дружина спортсмена.

Цікаво те, що Вікторія Бекхем знімала коханого на камеру потайки. Коли ж він помітив, що дружина робить, то він ще й показав, які високі ноти може брати.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхем

Вікторія та Девід Бекхем одружилися у 1999. Вони виховують чотирьох спільних дітей — синів Брукліна, Ромео, Круза та доньку Гарпер. Старший син зіркової пари вже будує власну родину та кар'єру, одружившись у квітні 2022 з американською акторкою Ніколою Пельтц та переїхавши до США. Бруклін рідко відвідує батьків у Європі.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхем Фото: victoriabeckham

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала, як створюються сукні її бренду.

Також Фокус писав про секрет ідеальної фігури Вікторії Бекхем.