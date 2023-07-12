12 июля 2023 года: Петра и Павла — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя есть ягоды и заниматься рукоделием.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святых апостолов Петра и Павла. Это большой церковный праздник. Петр входил в число двенадцати апостолов Иисуса Христа, а также был его близким другом. Павел был соратником Петра, но не был одним из двенадцати апостолов. Петра и Павла называют "первоверховными" апостолами, ведь они были первыми влиятельными проповедниками христианской веры. Также в этот день заканчивается Петровский пост.
Что нельзя делать 12 июля:
- заниматься тяжелой работой;
- ссориться;
- употреблять алкоголь;
- есть ягоды;
- заниматься рукоделием.
Народные приметы и поверья:
- ясно — весь год будет хорошая погода;
- идет дождь — плохая погода продержится еще 40 дней;
- утром много росы — будет жаркий день;
- перестала петь уже кукушка — зима будет ранней, если все еще поет — осень затянется.
День ангела празднуют:
Павел, Петр.
Родились в этот день:
100 год до н. э — Гай Юлий Цезарь, римский император;
1884 год — Амедео Модильяни, итальянский художник и скульптор;
Также в этот день:
1679 год — впервые издан акт, гарантирующий судебные права граждан, английским королем Карлом II;
1776 год — Джеймс Кук отправился в свою последнюю экспедицию;
1917 год — во время Первой мировой войны Имперская армия Германии впервые использует в качестве боевого ядовитого вещества газ — иприт.