12 июля 2023 года: Петра и Павла — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя есть ягоды и заниматься рукоделием.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святых апостолов Петра и Павла. Это большой церковный праздник. Петр входил в число двенадцати апостолов Иисуса Христа, а также был его близким другом. Павел был соратником Петра, но не был одним из двенадцати апостолов. Петра и Павла называют "первоверховными" апостолами, ведь они были первыми влиятельными проповедниками христианской веры. Также в этот день заканчивается Петровский пост.

Что нельзя делать 12 июля:

заниматься тяжелой работой;

ссориться;

употреблять алкоголь;

есть ягоды;

заниматься рукоделием.

Народные приметы и поверья:

ясно — весь год будет хорошая погода;

идет дождь — плохая погода продержится еще 40 дней;

утром много росы — будет жаркий день;

перестала петь уже кукушка — зима будет ранней, если все еще поет — осень затянется.

День ангела празднуют:

Павел, Петр.

Родились в этот день:

100 год до н. э — Гай Юлий Цезарь, римский император;

1884 год — Амедео Модильяни, итальянский художник и скульптор;

Также в этот день:

1679 год — впервые издан акт, гарантирующий судебные права граждан, английским королем Карлом II;

1776 год — Джеймс Кук отправился в свою последнюю экспедицию;

1917 год — во время Первой мировой войны Имперская армия Германии впервые использует в качестве боевого ядовитого вещества газ — иприт.