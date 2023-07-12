12 липня 2023 року: Петра і Павла — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна їсти ягоди та займатися рукоділлям.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих апостолів Петра та Павла. Це велике церковне свято. Петро входив до числа дванадцяти апостолів Ісуса Христа, а також був його близьким другом. Павло був соратником Петра, але не був одним із дванадцяти апостолів. Петра і Павла називають "первоверховними" апостолами, адже вони були першими впливовими проповідниками християнської віри. Також цього дня закінчується Петрівський піст.

Що не можна робити 12 липня:

займатися важкою роботою;

сваритися;

вживати алкоголь;

їсти ягоди;

займатися рукоділлям.

Народні прикмети та повір'я:

ясно — весь рік буде хороша погода;

йде дощ — погана погода протримається ще 40 днів;

вранці багато роси — буде спекотний день;

перестала співати зозуля — зима буде ранньою, якщо все ще співає — осінь затягнеться.

День ангела святкують:

Павло, Петро.

Народилися в цей день:

100 рік до н. е. — Гай Юлій Цезар, римський імператор;

1884 рік — Амедео Модільяні, італійський художник і скульптор;

Також цього дня:

1679 рік — уперше видано акт, що гарантує судові права громадян, англійським королем Карлом II;

1776 рік — Джеймс Кук вирушив у свою останню експедицію;

1917 рік — під час Першої світової війни Імперська армія Німеччини вперше використовує як бойову отруйну речовину газ — іприт.