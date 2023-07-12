Беременная Кортни Кардашьян была замечена в леопардовом купальнике на Гавайях (фото)

На одном из гавайских пляжей звезда реалити-шоу продемонстрировала свою весьма округлившуюся фигуру.

44-летняя звезда реалити и бизнесвумен Кортни Кардашьян была замечена в стильном купальнике во время отпуска на Гавайях. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Кортни отдыхала на пляже вместе с детьми. Знаменитость была в стильном купальнике с леопардовым принтом. Защищаясь от солнечных лучей стильными темными солнцезащитными очками, Кортни собрала свои темные волосы в хвост и надела черную бейсболку.

Кортни уже является матерью троих детей — 13-летнего Мейсона, 10-летней Пенелопы и 8-летнего Рейна — которых она воспитывает совместно со своим бывшим женихом 39-летним Скоттом Дисиком. Дети отправились на Гавайи вместе со звездной мамой. На фото можно заметить маленькую Пенелопу, которая бегала по песку рядом с мамой.

В прошлом месяце знаменитость сообщила поклонникам, что она ждет четвертого ребенка от своего второго супруга Трэвиса Баркера. Обнародовала радостную новость Кортни оригинальным способом — на концерте группы Blink-182, в которой играет ее возлюбленный, она стояла среди зрителей с плакатом с надписью "Трэвис, я беременна!"

Кортни Кардашьян на концерте Blink-182 Фото: Instagram kourtneykardash

Отношения между Кортни и Трэвисом завязались в конце 2020 года после почти десятилетней дружбы. У Трэвиса двое детей — 19-летний Лэндон и 17-летняя Алабама — от брака с Шанной Моаклер.

Также Фокус писал, что Кортни Кардашьян раскрыла пол будущего ребенка.