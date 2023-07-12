Названы дата выхода мемуаров Бритни Спирс и их название

В своей книге Бритни расскажет все, о чем молчала последние 14 лет.

41-летняя американская поп-звезда Бритни Спирс наконец раскрыла, как будет называться ее обещанная книга мемуаров, которая появится на книжных полках с 24 октября 2023 года, пишет People.

Ее название – "Женщина во мне". За право публиковать ее состязались сразу несколько издательств. В результате это право выборола Gallery Books, дочерняя компания Simon & Schuster.

На обложке книги – черно-белое фото Бритни, сделанное в 2001 году, где она стоит в шортах, прикрывая голую грудь руками.

"Убедительные показания Бритни в открытом суде о ее опекунстве потрясли мир, изменили законы и продемонстрировали ее вдохновляющую силу и храбрость. Я не сомневаюсь, что ее мемуары окажут такое же влияние и станут издательским событием года. Мы очень гордимся тем, что помогли ей наконец поделиться своей историей", – заявила журналистам старший вице-президент и издатель Gallery Books Дженнифер Бергстром.

По информации издательства, мемуары артистки "освещают непреходящую силу музыки и любви — и важность женщины, рассказывающей свою собственную историю" на своих условиях.

Еще в феврале 2022 года Спирс заключила сделку с Simon & Schuster на сумму до 15 миллионов долларов.

"Сделка является одной из крупнейших за всю историю после Обамы", — поделился в то время инсайдер.

Впервые о написании мемуаров Бритни задумалась с тех пор, как ее младшая сестра Джейми Линн Спирс написала разгромную книгу "Вещи, которые я должна была сказать" в январе 2022 года. Тогда Бритни заявила, что написанное ее родственницей полно лжи, и обозвала сестру "сволочью".

Написать книгу Бритни подтолкнула выходка ее сестры Джейми Линн Фото: Getty Images

Свои мемуары Спирс закончила писать в апреле.

"Книга Бритни — это история триумфа. Она будет охватывать ее самые уязвимые моменты, ее детство, когда она была маленькой девочкой с большими мечтами, ее разрыв с Джастином Тимберлейком, момент, когда она побрила голову, и ее битву с семьей из-за опекунства. Это также история о выживании, о том, как ей удалось вырваться из калечащей опеки и обрести счастье со своим мужем Сэмом Асгари", – рассказал источник изданию Pаge Six.

В написании мемуаров артистке помогал писатель и известный журналист Сэм Лански.

Ранее Фокус писал, что Бритни Спирс пострадала от рук охранника известного баскетболиста. Этот инцидент уже прокомментировал супруг певицы.