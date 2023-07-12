Дженнифер Гарнер отправилась на прогулку с дочкой от Бена Аффлека (фото)

Выход наследницы оскароносного актера состоялся через несколько дней после обсуждений ее внешности в Сети.

51-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер отправилась на прогулку с дочерью-подростком Вайолет. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена Бена Аффлека выбрала спортивный образ, надев серые леггинсы и светлую кофту с изображением Грейси Абрамс, дочери режиссера Джефри Джейкоба Абрамса.

Абрамс создал боевик "Псевдоним", в котором Гарнер играла главную роль в течение пяти сезонов с 2001 по 2006 год. И, судя по всему, у дуэта все еще хорошие отношения, поскольку Гарнер провела время с Грейси на выступлении Тейлор Свифт накануне.

Дженнифер дополнила свой образ в Брентвуде бейсбольной кепкой и парой темных очков.

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Тем временем ее старшая дочь Вайолет была в синем летнем платье в горошек и кроссовках HOKA. Также наследница Гарнер и Аффлека была в защитной маске и держала в руках книгу под названием "Чего вы не знаете об Аппалачах".

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек после развода в 2018 году делят опеку над Вайолет, а также над дочерью Серафиной, 14 лет, и сыном Сэмюэлем, 11 лет.

Напомним, внешность 17-летней Вайолет вызвала обсуждения в Сети.

Также Фокус писал о заботе старшей дочери Дженнифер Гарнер об актрисе на публике.