Дворецкий принцессы Дианы считает, что Меган Маркл может пойти в политику

Пол Баррелл вспомнил истории актеров Арнольда Шварценеггера и Рональда Рейгана.

Дворецкий принцессы Дианы считает, что Меган Маркл может стать политиком. Об этом пишет New York Post.

Пол Баррелл заявил, что герцогиня Сассекская имеет потенциал баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в будущем.

Он считает, что другие не должны "недооценивать" бывшую актрису, поскольку она "амбициозная".

"Что, если бы она стала губернатором Калифорнии и управляла Голливудом?" — сказал Баррелл.

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Меган Маркл Фото: Getty

В частности, экс-дворецкий покойной принцессы Дианы вспомнил, как актеры, ставшие политиками, Арнольд Шварценеггер и Рональд Рейган, достигли успеха в своих начинаниях.

Шварценеггер занимал должность 38-го губернатора Калифорнии с 2003 по 2011 год, а Рейган стал 40-м президентом США.

Бывший член королевского персонала продолжил: "Почему Меган и Гарри не могут этого сделать? Они могли бы стать властной парой".

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Скриншот

"Это не так уж и надуманно, потому что они должны продолжать изобретать себя заново, потому что если они этого не сделают, этот бренд исчезнет, бренд Сассекских исчезнет", — добавил Баррелл.

Напомним, что сейчас происходит в браке Меган Маркл и принца Гарри.

Также Фокус писал о вероятном воссоединении Сассекских с королевской семьей.