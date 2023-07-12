"Столько счастья": Пэрис Хилтон рассказала, хочет ли еще детей (фото)

Светская львица уже является мамой мальчика, однако у нее большие планы на будущее.

Вдохновленная визитом к своим трем маленьким племянницам, Пэрис Хилтон написала о том, как она "лелеет драгоценные воспоминания" со своими маленькими членами семьи. Фотографиями звезда поделилась с поклонниками в своем Instagram.

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"Быть тетей приносит мне столько счастья", — написала знаменитость.

Хилтон добавила, что моменты общения с племянницами наполняют ее сердце "любовью". Она продолжила: "Мечтаю о том дне, когда у меня будет своя маленькая принцесса, с которой я смогу разделить эти невероятные моменты".

В январе этого года Пэрис стала мамой. Сына, которого назвали Феникс Бэррон Хилтон Реум, звезде родила суррогатная мать. Несмотря на то, что Пэрис известна как звезда реалити-шоу и наследница крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton, она также зарекомендовала себя как влиятельная бизнесвумен, певица, диджей и мать.

Пэрис Хилтон с сыном Фото: Instagram parishilton

Она также стала одной из основателей компании 11:11 Media — глобального бизнеса, предназначенного для работы с авторами, брендами и IPS, стремящимися изменить мир к лучшему через выбранный ими вид деятельности. В ее списке достижений недавний дебют в качестве вокалистки и несколько книг, в том числе свой первый бестселлер — мемуары "Признания наследницы".

Однако на своей странице в Instagram Пэрис ясно дала понять, что после рождения сына Феникса, ее главное достижение — материнство.

Напомним, Пэрис Хилтон рассказала, что во время пандемии Covid-19 она вместе с мужем Картером Реумом заморозили эмбрионы.

Также Фокус писал, что Пэрис Хилтон призналась, что сделала аборт в 20 лет.