13 июля 2023 года: Собор двенадцати апостолов — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя убирать, стирать и ссориться.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает Собор двенадцати апостолов — ближайших учеников Иисуса Христа, которые путешествовали по миру и проповедовали Слово Божье. В этот день чтят всех апостолов, кроме Иуды Искариота, который предал Христа. В народе праздник называют Полупетр, ведь еще продолжают отмечать вчерашний день Петра и Павла.

Что нельзя делать 13 июля:

убирать и стирать;

ссориться;

вспоминать о прошлом и думать о плохом;

обижаться на кого-то.

Народные приметы и поверья:

утром много росы – скоро начнутся дожди;

на солнце греются лягушки — ждите жары;

слышно как кует кукушка — лето будет затяжное и жаркое.

День ангела празднуют:

Андрей, Иван, Матвей, Петр, Тимофей, Филипп, Яков.

Родились в этот день:

1944 год — Эрне Рубик, венгерский изобретатель и скульптор, создатель знаменитого кубика Рубика;

1976 год – Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист.

Также в этот день:

1772 год — Джеймс Кук отправился в первое в истории кругосветное плавание с запада на восток;

1837 год — королева Виктория переехала в Букингемский дворец, который стал основной резиденцией королей Великобритании;

1897 год — Гульельмо Маркони получил патент на радио;

1908 год — В Лондоне открылись IV Олимпийские игры, где впервые принимают участие женщины;

1930 год — начинается первый чемпионат мира по футболу;

1973 год — выходит первый альбом группы "Queen".