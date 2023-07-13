"Где фантазия?": поклонники раскритиковали наряд Сэма Смита на премьере фильма "Барби"

Поклонники высмеяли Сэма Смита за его "мешковатый" наряд на лондонской премьере.

31-летний британский певец Сэм Смит, который является небинарным и использует гендерно-нейтральные местоимения, сделал модное заявление на розовой ковровой дорожке, надев безразмерную синюю толстовку и джинсы с широкими штанинами из коллекции Vetements весна-лето 2024. Об этом пишет PageSix.

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Несмотря на то, что Смит — исполнитель саундтрека к фильму — выглядел комфортно с ног до головы, поклонники не могли не заметить, что этот ансамбль сильно отличался от типичных для него выходов на красную дорожку.

Сэм Смит Фото: Getty Images

"Единственный раз, когда у них была возможность показать себя во всей красе, а они предпочли это", — написал один из критиков в Twitter.

"[Они] выбрали премьеру #Barbie, чтобы надеть нормальную одежду!???!?!" — добавил другой.

"Это, возможно, худший наряд, который я когда-либо видел", — написал третий.

В то время как исполнитель не получил восторженных отзывов о своем наряде, звезда фильма Марго Робби вышла на розовую ковровую дорожку в образе, вдохновленном Барби "Зачарованный вечер 1960". Пожалуй, это был самый сногсшибательный наряд актрисы за весь пресс-тур "Барби".

Также Фокус писал о причинах отмены "Барби" в нескольких азиатских странах.