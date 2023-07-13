Марго Робби показала на премьере "Барби" очередной кукольный образ

Актриса появилась на красной дорожке в коротком корсетном платье и туфельках на шпильке.

Марго Робби продолжает радовать поклонников кукольными образами, рекламируя свой новый фильм "Барби". И на премьере в Лондоне она сменила два наряда. Как оказалось, они буквально были из одной коробки. Об этом пишет Daily Mail.

Сначала Марго Робби была идеальной Барби в невероятном розовом атласном платье, вдохновленном куклой 1960-х годов на лондонской премьере в Cineworld Leicester Square. Розовый наряд с драпировкой и горжеткой от Vivienne Westwood полностью повторял образ Барби 1960-х под названием Barbie Enchanted Evening.

Марго Робби в образе Барби "Зачарованный вечер" Фото: Getty Images

А после она продемонстрировала еще один потрясающий образ, когда она переоделась в красное мини-платье на фотоколле Барби в Slug & Lettuce в среду вечером.

33-летняя актриса выбрала корсетное красное атласное платье и красные туфельки без задника на очень высоком каблуке.

Фото: Getty Images

Оказалось, что ее новый образ от бренда Dilara Findikoglu буквально был из той же коробки с нарядами 1960-х, повторяя второй наряд Барби "Зачарованный вечер".

Барби "Зачарованный вечер" в коробке Фото: Соцсети

Для премьер фильма "Барби" нарядами Марго занимается ее стилист Эндрю Мукамаль.

Премьеры уже состоялись в Австралии, Южной Корее и Мексике. И каждый раз для красной дорожки Марго подбирали наряд, который копировал один из многочисленных образов куклы Барби, которых с 1959 года накопилось немало.

Марго Робби в барби-образе Фото: Getty Images

Режиссером фильма стала Грета Гервиг, известная своими прошлыми фильмами, такими как "Маленькие женщины" (2019) и "Леди Берд" (2017).

В фильме о Барби снимались Марго Робби, Райан Гослинг и Дуа Липа, а также Америка Феррера, Исса Рэй, Хари Неф и Симу Лю.

Сюжет фильма с бюджетом в 100 миллионов долларов рассказывает о Барби и Кене, которые отправляются в реальный мир, чтобы найти истинное значение счастья.

Съемки начались в прошлом году в 2022 году на студии Warner Bros. Studios в Англии, в то время как некоторые сцены снимались в Лос-Анджелесе.

Промо фильма стало, пожалуй, одним из самых масштабных за последнее десятилетие. Так, фанаты куклы и нового фильма могут попытать счастья и подать заявку на две ночи в настоящем домике Барби, который находится в Малибу.

И это не специально построенный для премьеры фильма дом. Ранее он уже сдавался к 60-летию легендарной куклы. У него есть владельцы, которые ранее пылись продать его за 25 миллионов долларов.