"Берегите себя": Джонни Депп записал видеообращение для россиян (видео)

Во время предпоказа фильма "Фаворитка" в Москве зрители прослушали обращение актера, в котором он поблагодарил за просмотр и пообещал "увидеться". По данным росСМИ, он планирует приехать в Россию.

Американский актер Джонни Депп обратился к россиянам через видео на предпоказе фильма, где сыграл главную роль. Его обращением поделилась в соцсетях баскетболистка Екатерина Кейру, как сообщает Фокус.

В Москве прошел допремьерный показ фильма "Фаворитка" (в РФ название перевели как "Жанна Дюбарри"). Депп сыграл в киноленте короля Людовика XV Любимого. Перед просмотром исторической драмы российские зрители увидели видеообращение актера, в котором он поблагодарил за просмотр и, неожиданно, посоветовал "беречь себя".

"Наш фильм "Жанна Дюбарри", я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя, увидимся", — сказал Депп.

Джонни Депп собирается на экскурсию по России

Кроме того, 10 июля в российском СМИ со ссылкой на пресс-службу группы "ЯМОРЕ" сообщали, что голливудский актер не против приехать в РФ.

За поездку в страну-агрессорку Депп попросил всего 370 тысяч долларов. Сначала звезде предлагали больший гонорар, однако команда актера предложила уменьшить сумму в обмен на экскурсию по городам России.

В комментариях под последней публикацией Деппа в соцсетях пользователи из Украины выражают свое недовольство. Комментаторы критикуют решение актера посетить страну-агрессорку, которая обстреливает соседнее государство и убивает людей. В комментариях говорится, что новость "разбила сердце" фанатам из украинских городов.

В то же время россияне в комментариях радуются возможности увидеть звезду и уточняют, когда он планирует быть в Калининграде.

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Напомним, Джонни Депп взял в кредит 10 миллионов долларов, чтобы спасти свою недвижимость. По данным медиа, свое состояние в размере 650 миллионов долларов актер потратил на суды с бывшей женой и безрассудные покупки.

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