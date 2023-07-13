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Стиль жизни

Американский дизайнер представил бикини из скотча категории 18+ (фото, видео)

Джоэль Альварес, Black Tape Project, показ
Фото: Getty Images | Джоэль Альварес и его музы

Манекенщицы ходили по подиуму голые. Их наготу прикрывали лишь полоски скотча.

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В Майами в рамках Недели плавания, известной демонстрацией рискованных моделей бикини, состоялся показ так называемой коллекции Black Tape Project. Модели ходили по подиуму абсолютно голыми, а на их телах из разноцветного скотча были созданы бикини, которые едва прикрывали интимные места. Об этом говорится на сайте проекта в Instagram.

Black Tape Project создал кубинско-американский креативщик Джоэль Альварес, который преодолел путь от полной нищеты до звания одного из самых провокационных дизайнеров своей страны.

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В то время как очень откровенный дизайн вызвал похвалу у посетителей и в мире моды в целом, показ на подиуме подвергся критике за отсутствие разнообразия тел моделей. Бодиактивисты тут же высказали свое недовольство.

"Я в замешательстве. Разве показы Victoria's Secret не были отменены из-за недоступной формы тела моделей?", "Как получилось, что этот показ мод может состояться? Не могу понять мир моды", "Все модели выглядят одинаково", – пишут в комментариях. Однако нашлось немало тех, кого искренне восхитило решение дизайнера.

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Альварес продает рулоны фирменного скотча для тела разных цветов на своем веб-сайте. Самый простой черный оттенок стоит от 9,99 долларов за рулон, в то время как цена на более яркие варианты, в том числе металлический золотой, синий и розовый, может составлять до 29,99 долларов за штуку.

При этом дизайнер не ограничивается только телами моделей, причем как женщин, так и мужчин. Ранее его приглашали в Вену для отделки скотчем легендарных суперкаров — Ferrari 488 Spider и Lamborghini Urus — на уличном ралли Gumball 3000.

Ранее Фокус писал, что Ирина Шейк показала, какие купальники модные в сезоне лето 2023. И речь идет не о бикини из скотча.