Ирина Шейк показала самые модные купальники на лето 2023

Ирина отдает препочтение черному цвету.

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37-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая много лет живет и работает в США, порадовала своих поклонников новой порцией фотографий, позируя в бикини и купальниках, которые в тренде летом 2023. На странице в Instagram она опубликовала три снимка, где демонстрирует не только купальные костюмы, но и свою безупречную фигуру.

На первом фото Ирина – в черном бикини, на втором – в вишневом комплекте, а на третьем – тоже в черном, однако более скромном, чем первые два.

На последней фотографии пляжный образ знаменитость дополнила массивными серьгами.

Ирина не впервые рекламирует купальники, восхищая поклонников своими изгибами. Кроме того, в последнее время супермодель не стесняется появляться на публике едва ли не в самом нижнем белье, прикрывая его сверху прозрачными платьями.

На вопрос журналистов, не будет ли ей в будущем стыдно за подобные наряды перед своей дочерью Леей, которой сейчас пять лет, Шейк ответила, что этого не произойдет, поскольку она выглядит сексуально, как и полагается женщине в ее возрасте, и дочь знает, что ее мама – известная личность.

Ранее Фокус писал, что Ирина примерила яркое винтажное платье-комбинацию от Versace с ярко-зеленой кружевной отделкой и сексуальным разрезом до бедер. Особое внимание привлекает нежное кружево контрастных цветов с неоновым акцентом. Стоимость наряда — почти 19 тысяч долларов (около 700 тысяч гривен).