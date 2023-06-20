Ірина Шейк показала наймодніші купальники на літо 2023 року

Ірина віддає перевагу чорному кольору.

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37-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка багато років живе і працює в США, порадувала своїх шанувальників новою порцією фотографій, позуючи в бікіні та купальниках, які в тренді влітку 2023. На сторінці в Instagram вона опублікувала три знімки, де демонструє не лише купальні костюми, а й свою бездоганну фігуру.

На першому фото Ірина – у чорному бікіні, на другому – у вишневому комплекті, а на третьому – теж у чорному, проте скромнішому, ніж перші два.

На останній фотографії пляжний образ знаменитість доповнила масивними сережками.

Ірина не вперше рекламує купальники, захоплюючи шанувальників своїми вигинами. Крім того, останнім часом супермодель не соромиться з'являтися на публіці мало не в нижній білизні, прикриваючи її зверху прозорими сукнями.

На запитання журналістів, чи не буде їй у майбутньому соромно за подібні вбрання перед своєю дочкою Леєю, якій зараз п'ять років, Шейк відповіла, що цього не станеться, оскільки вона виглядає сексуально, як і належить жінці у її віці, і дочка знає, що її мама – відома особистість.

Раніше Фокус писав, що Ірина приміряла яскраву вінтажну сукню-комбінацію від Versace з яскраво-зеленою мереживним оздобленням та сексуальним розрізом до стегон. Особливу увагу привертає ніжне мереживо контрастних кольорів із неоновим акцентом. Вартість вбрання – майже 19 тисяч доларів (близько 700 тисяч гривень).