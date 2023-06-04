Ірина Шейк прогулялася у сукні за 700 тисяч гривень (фото)

Сукню модель доповнила коштовностями та босоніжками на шпильці.

Related video

37-річна супермодель Ірина Шейк, яка давно живе та працює в США, останнім часом все частіше радує шанувальників відвертими образами та демонструє максимум тіла. Навіть для прогулянки з дочкою вона вибирає речі від найвідоміших брендів, які коштують нечувані гроші. Наприклад, красуня поділилася в Instagram знімками, на яких позує у яскравій вінтажній сукні-комбінації Versace з яскраво-зеленим мереживним оздобленням та сексуальним розрізом до стегон. Особливу увагу привертає ніжне мереживо контрастних кольорів із неоновим акцентом. Вартість вбрання – майже 19 тисяч доларів (близько 700 тисяч гривень).

Образ доповнили пара босоніжок на шпильці з пряжками, оздобленими стразами, пара діамантових сережок-цвяшків, а також ефектна каблучка та браслет із дорогоцінним камінням. Волосся Ірина залишила розпущеним, а її макіяж був ледь помітний.

Фото: irina shayk/instagram Фото: irina shayk/instagram Фото: irina shayk/instagram Фото: irina shayk/instagram Фото: irina shayk/instagram Фото: irina shayk/instagram

Вперше цю сукню на подіумі продемонструвала Наомі Кемпбелл на показі колекції Gianni Versace Fall 1996 року.

Понад чотири роки тому таку ж сукню одягла зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян, сфотографувавшись у ній для своїх акаунтів у соціальних мережах.

Раніше Фокус писав, що Ірина Шейк сфотографувалася в ще одній вінтажній сукні від Versace кольору морської хвилі. Щоправда, не всі шанувальники оцінили знімки, вважаючи їх дещо вульгарними.