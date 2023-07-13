Американський дизайнер представив бікіні зі скотчу категорії 18+ (фото, відео)

Манекенниці ходили по подіуму голі. Їхні тіла прикривали лише смужки скотчу.

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У Маямі в межах Тижня плавання, відомого демонстрацією ризикованих моделей бікіні, відбувся показ так званої колекції Black Tape Project. Моделі ходили по подіуму абсолютно голими, а на їхніх тілах з різнокольорового скотчу були створені бікіні, які ледь прикривали інтимні місця. Про це йдеться на сайті проєкту в Instagram.

Black Tape Project створив кубинсько-американський креативник Джоель Альварес, який подолав шлях від цілковитих злиднів до звання одного з найбільш провокаційних дизайнерів своєї країни.

Фото: Black Tape Project/Instagram Фото: Black Tape Project/Instagram Фото: Black Tape Project/Instagram Фото: Black Tape Project/Instagram Фото: Black Tape Project/Instagram Фото: Black Tape Project/Instagram Фото: Black Tape Project/Instagram Фото: Black Tape Project/Instagram Фото: Black Tape Project/Instagram Фото: Black Tape Project/Instagram Фото: Black Tape Project/Instagram

У той час як дуже відвертий дизайн викликав похвалу у відвідувачів і в світі моди загалом, показ на подіумі піддався критиці за відсутність різноманітності тіл моделей. Бодіактивісти тут же висловили своє невдоволення.

"Я спантеличений. Хіба покази Victoria's Secret не були скасовані через недоступну форму тіла моделей?", "Як вийшло, що цей показ мод може відбутися? Не можу зрозуміти світ моди", "Усі моделі мають однаковий вигляд", — пишуть у коментарях. Однак знайшлося чимало тих, кого щиро захопило рішення дизайнера.

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Альварес продає рулони фірмового скотчу для тіла різних кольорів на своєму вебсайті. Найпростіший чорний відтінок коштує від 9,99 долара за рулон, тоді як ціна на яскравіші варіанти, зокрема металевий золотий, синій і рожевий, може становити до 29,99 долара за штуку.

Дизайнер не обмежується тільки тілами моделей, причому як жінок, так і чоловіків. Раніше його запрошували до Відня для оздоблення скотчем легендарних суперкарів — Ferrari 488 Spider і Lamborghini Urus — на вуличному ралі Gumball 3000.

Раніше Фокус писав, що Ірина Шейк показала, які купальники модні в сезоні літо 2023. І йдеться не про бікіні зі скотчу.