Джонни Депп вернул себе свою голливудскую недвижимость

Чтобы вернуть два своих дома, Деппу пришлось залезть в долги.

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Жизнь 60-летнего американского актера Джонни Деппа продолжает налаживаться. Он не только защитил свою репутацию в деле против бывшей жены Эмбер Херд, вернулся в кино и к режиссуре, но и смог решить проблемные вопросы с недвижимостью. Речь идет о двух его особняках в Западном Голливуде, пишет The New York.

По информации издания, актер был близок к потере домов, однако смог взять кредит в 10 миллионов долларов, чтобы спасти их.

Дом, который поменьше, на Н. Свитзер-авеню, который в 2016 году столкнулся с конфискацией права выкупа на сумму 4,28 миллиона долларов, был полностью возвращен владельцу после того, как актер заплатил причитающееся.

Еще в марте Депп взял крупный кредит на другой дом, известный своим сверхъестественным сходством с готической копией баварского замка. Этот дом в форме замка в 2018 году объявил дефолт на 5 миллионов долларов.

Как пишет Daily Mail, Депп был вынужден взять восьмизначный жилищный кредит в City National Bank, прозванном "звездным банком" за его выгодные кредитные сделки для знаменитостей, после того как он потратил свое состояние в 650 миллионов долларов на судебные тяжбы с Эмбер Херд и другие безрассудные покупки.

Дом площадью почти 700 квадратных метров похож на декорации фильма ужасов, изобилующие башенками и башнями. В нем восемь спален и 10 ванных комнат. Особняк, за который в 2015 году Депп отдал 2,15 млн долларов в 1995 году, практически скрыт от посторонних глаз. Он расположен рядом с Сансет-Стрип в тупике, за пышной листвой и деревьями. Все, что можно увидеть с улицы – это парадные ворота.

Недвижимость нуждается в ремонте, поскольку находится в аварийном состоянии. Сам же Депп там почти не появляется. Он живет в своем доме на Багамах. А в настоящее время Депп и вовсе гастролирует по Европе со своей группой Hollywood Vampires, которую он сформировал вместе с Элисом Купером и Джо Перри. 10 июля они выступили в Лондоне.

Ранее Фокус писал, что Депп приобрел старинный паб в английской глубинке.