Джонні Депп повернув собі свою голлівудську нерухомість

Щоб повернути два своїх будинки, Деппу довелося залізти в борги.

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Життя 60-річного американського актора Джонні Деппа продовжує налагоджуватися. Він не тільки захистив свою репутацію у справі проти колишньої дружини Ембер Герд, повернувся в кіно і до режисури, а й зміг вирішити проблемні питання з нерухомістю. Йдеться про два його маєтки в Західному Голлівуді, пише The New York.

За інформацією видання, актор був близький до втрати будинків, проте зміг узяти кредит у 10 мільйонів доларів, щоб урятувати їх.

Будинок, менший за розміром, на Н. Світзер-авеню, який 2016 року зіткнувся з конфіскацією права викупу на суму 4,28 мільйона доларів, повністю повернули власнику після того, як актор заплатив належне.

Ще в березні Депп взяв великий кредит на інший будинок, відомий своєю надприродною схожістю з готичною копією баварського замку. Цей будинок у формі замку 2018 року оголосив дефолт на 5 мільйонів доларів.

Як пише Daily Mail, Депп був змушений узяти восьмизначний житловий кредит у City National Bank, прозваному "зоряним банком" за його вигідні кредитні угоди для знаменитостей, після того, як він витратив свій статок у 650 мільйонів доларів на судові позови з Ембер Герд та інші нерозважливі покупки.

Будинок площею майже 700 квадратних метрів схожий на декорації фільму жахів, що рясніють башточками і вежами. У ньому вісім спалень і 10 ванних кімнат. Особняк, за який 2015 року Депп віддав 2,15 млн доларів у 1995 році, практично прихований від сторонніх очей. Він розташований поруч із Сансет-Стріп у глухому куті, за пишним листям і деревами. Усе, що можна побачити з вулиці — це парадні ворота.

Нерухомість потребує ремонту, оскільки перебуває в аварійному стані. Сам же Депп там майже не з'являється. Він живе у своєму будинку на Багамах. А наразі Депп і зовсім гастролює Європою зі своєю групою Hollywood Vampires, яку він сформував разом з Елісом Купером і Джо Перрі. 10 липня вони виступили в Лондоні.

Раніше Фокус писав, що Депп придбав старовинний паб в англійській глибинці.