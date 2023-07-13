Нина Добрев продемонстрировала идеальный летний сарафан (фото)

Такой сарафан будет идеально сочетаться как с босоножками, так и с кедами.

34-летняя канадская актриса и продюсер Нина Добрев продемонстрировала свои стройные ноги в стильном сарафане. Звезду заметили во время прогулки в районе Сохо на Манхэттене. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Уроженка Болгарии, выросшая в Торонто, выбрала для выхода летний сарафан нежно-голубого цвета средней длины с оборками по подолу. Очаровательный образ она актриса дополнила парой белых остроносых туфель на высоком каблуке.

Нина Добрев Фото: Getty Images

Ярко-синяя сумочка в форме сердца и солнцезащитные очки завершили ансамбль Добрев. Темные длинные волосы звезды сериала "Дневники вампира" были уложены легкими волнами. Несмотря на то, что Нина предпочла минимальный дневной макияж, она добавила ярко-розовую помаду.

Напомним, Нина Добрев Нина Добрев пришла на премьеру своего нового фильма "Вне закона" в платье за 346 тысяч гривен.

Ранее Фокус писал, что Нина Добрев посетила вместе с женихом Шоном Уайтом один из самых известных музыкальных фестивалей "Коачелла-2023". Влюбленные вместе с 2020 года, а в начале 2022-го Шон сделал актрисе предложение.