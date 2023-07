Билли Айлиш перевоплотилась в Барби, чтобы представить свою новую песню (видео)

Обладательница премии "Грэмми" выпустила свой новый видеоклип на саундтрек к фильму "Барби".

21-летняя американская певица Билли Айлиш перевоплотилась в Барби, чтобы представить ее новую "What Was I Made For?" для долгожданного фильма с Марго Робби в главной роли. Соответствующее видео знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Обладательница премии "Грэмми" для клипа надела желтое платье на пуговицах, туфли на широком каблуке, два массивных кольца и пару желтых сережек. Звезда сцены также передала атмосферу ретро 1960-х годов со светлым цветом волос, которые собрала в высокий хвост. Свой наряд в стиле Барби она дополнила минимальным макияжем.

"Для чего я был создан?" наша песня Барби (и видео) уже вышла. В январе Грета показала мне и Финнеасу несколько незаконченных сцен из фильма. Мы не имели ни малейшего понятия, чего ожидать вообще. Мы были так глубоко тронуты, что на следующий день мы писали и не могли остановиться. Закончилось все тем, что написала почти всю песню той ночью. Чтобы быть честной с вами, все это, казалось, произошло в то время, когда я действительно нуждалась в этом. Я так благодарна за это", — написала в подписи к публикации Айлиш.

