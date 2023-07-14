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14 июля 2023 года: Космы и Дамиана — что сегодня нельзя делать?

Святые Косма и Дамиан

Сегодня нельзя ссориться и рассказывать про свои сны.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память Космы и Дамиана. Они были врачами, могли исцелить любую болезнь и всегда принимали больных бесплатно. Им молятся о выздоровлении и излечении старых недугов. Святые Дамиан и Косма считаются покровителями кузнечного ремесла, крепкого брака и разводчиков домашней птицы.

Что нельзя делать 14 июля:

  • ссориться;
  • рассказывать про свои сны;
  • тратить много денег.

Народные приметы и поверья:

  • ярко мерцают на небе звезды, а утром тучи — к сильной грозе;
  • ветер с запада — к дождю;
  • кричит сорока — к жаре.

День ангела празднуют:

Демьян, Ангелина, Петр, Никодим, Кузьма.

Родились в этот день:

1977 год — Виктория, кронпринцесса Швеции.

Также в этот день:

1894 год — во Львове происходит первый в украинской истории футбольный матч (между командами Львова и Кракова);

1933 год — выходит первый мультфильм Макса Флейшера о моряке Попае.